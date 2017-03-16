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Ekonomi

İŞKUR'da torpile karşı makarnalı kura; umutlar turşu bidonunda!

İşsiz sayısı, aralıkta 668 bin kişi artıp 3 milyon 872 bin kişiye çıktı

16 Mart 2017 13:24

TÜİK, dün işsizlik sayısı 3 milyon 872 bin kişiye ulaştığını açıklarken işsizlik etkisini İŞKUR'un geçici iş kurasında göstermeye başladı. Kura çekimlerinde torpil kavgalarını önlemek için yüksük makarnasıyla önlem alındı. İşsizlerin kurada kullanılmak üzere kağıda yazılan isimleri turşu bidonlarına eklendi.

Yüksük makarnası kullanıldı

Posta gazetesinde yer alan habere göre, amaç; yüksük makarnaya geçirilen kağıtların açılıp aday isimlerinin gözükmesini engellemek. Bayburt'taki kurada,İŞKUR yetkilileri isimlerin yazılı olduğu kağıtları açılmamaları için yüksük makarnaya geçirdi.

Turşu bidonlarına konuldu

Kilis'teki kura çekiminde adayların isimleri turşu bidonlarına konuldu. Diyarbakır'da 2 bin 500 kişilik geçici işe 47 bin, kilis'te 2 bin kişilik geçici işe 6 bin 297 kişi başvurdu. Kilis'te çekilişin yapılacağı salonda izdiham yaşandı.

Tarihi artış

İşsiz sayısı, aralık'ta 668 bin kişi artıp 3 milyon 872 bin kişiye çıktı. bu; son 7 yılın en yüksek rakamı. 4 gençten 1'i işsiz.

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