İŞKUR’un sitesinde yer almayan işçi alımını AKP Siirt İl Başkanı duyurdu

Evrensel'de yer alan habere göre Siirt'te Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR’un 625 temizlik işçisi ile 180 güvenlik görevlisini, çeşitli resmi kurumlarda 9 ay süreyle istihdam edileceği belirtildi. Siirt İŞKUR'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında herhangi bir bilgiye yer verilmezken, duyuruyu AKP Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç’un Twitter hesabında yapması dikkati çekti.

İl başkanının duyurusu

AKP İl Başkanı Ekrem Olgaç’ın, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı duyuru şöyle:

"İş kur kapsamında ilimizde çalıştırılmak üzere, TYP kapsamında 625 temizlik 180 güvenlik görevlisi çalıştırılacaktır, başvurular internet üzerinden online başvuru olarak yapılacaktır. ilimize hayırlı olsun"

Siirt İŞKUR'un internet sitesinde iş arama seçeneğine girildiğinde, TYP kapsamında alınacak meslekleri yazdığınızda bir sonuç alınamadı.