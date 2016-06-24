İŞKUR, Sur'da işe aldığı 3 bin kişiyi "Kanun 6 aya izin veriyor" diyerek işten çıkarıyor!

İŞKUR, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki çatışmalardan sonra mağdur olduğu gerekçesiyle işe aldığı 3 bin kişiyi "Kanun böyle" diyerek altı ay sonra işten çıkartıyor. Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında işe alınanlar en fazla 6 ay çalışabiliyor. 6 aylık çalışma süreleri dolanların 3 ay işsiz kaldıktan sonra tekrar İŞKUR'a başvurabilecekleri belirtildi.

Yarın Bakış'tan İsmail Avcı'nın haberine göre, 5 çocuğuyla ortada kalan Ağahan Ün, “Hani Sur’daki vatandaşlar mağdur edilmeyecekti” diye soruyor. Ağahan Ün, Diyarbakır Sur’da şu an olmayan Yenikapı Sokağı’nda eşi ve 5 çocuğuyla hurdacılık yaparak hayatını sürdürüyordu. Bir yıl öncesine kadar kendi evinde oturuyordu. PKK’nın evlerinin bulunduğu sokağa hendek kazması ve ardından başlayan operasyonlar, binlerce Surlu gibi Ün ailesinin de hayatını altüst etti. Aile, gidecek yerleri olmadığı için günlerce çatışma bölgesinde kaldı.

"Kanun böyle"

Yaşadıkları sıkıntı medyaya yansıyınca Diyarbakır Valiliği aileye sahip çıktı. Ağahan Ün, İŞKUR vasıtasıyla okulda hizmetli olarak işe alındı. Aylık bin 200 TL maaşla çalışmaya başlayan Ün, 500 liraya bir ev kiralayarak kendi ifadesiyle "bir gün aç bir gün tok" yaşamaya çalıştı. Fakat bu da uzun sürmedi. Çünkü İŞKUR, "kanun böyle, en fazla 6 ay çalışabilirsin" diyerek işten çıkardı. Ağahan Ün, çatışmalar sonrasında mağdur diyerek işe alınıp tekrar sokağa bırakılan üç bin kişiden biri.

Derdini anlatmak için kaymakamdan valiye çalmadık kapı bırakmadı. Aldığı cevap hiç değişmedi: “Yapacak bir şey yok. Kanun böyle. 3 ay işsiz kalacaksın daha sonra imkân olursa yeniden başlatacağız.”

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur ilçesinin 5 mahallesinden göç etmek zorunda kalan binlerce ailenin mağduriyeti devam ediyor. Evleri kamulaştırılan ailelere şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadı. Diyarbakır Valiliği verilerine göre Sur mağduru 3 bin kişi işe yerleştirildi.

İŞKUR üzerinden işe alınanlar şimdi tek tek işten çıkarılıyor. Gerçekçe ise Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında alınmış olmaları. Bu program kapsamında işe alınanlar en fazla 6 ay çalıştırılabiliyor. Evi ve hiçbir geliri olmayan binlerce aile ne yapacağını bilmiyor. Bu ailelerden biri de Ün ailesi. Aile reisi Ağahan Ün, eşi Sultan ile çocukları Muhammed, Murat, Selçuk, Veysican ve Semacan’la birlikte merkez Yenişehir ilçesindeki bir apartmanın zemin katında kiraladıkları evde yaşam mücadelesi veriyor. İşsiz kaldıktan sonra valiliğe başvurduğunu anlatan Ün, “Bana diyorlar ki ‘seni Sosyal Yardımlaşma’ya yönlendirelim, aylık 250 TL verebilirler.' Neymiş yapacak bir şey yokmuş. Kanun böyleymiş. 3 ay işsiz kalacakmışım sonra imkân olursa yeniden başlatacaklarmış diyorlar. Bu mağduriyetlere sebep olanlara hakkımı helal etmiyorum.” şeklinde konuşuyor.