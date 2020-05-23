İŞKUR pozitif vakaya karşın 500 kursiyeri  işe çağırdı

Balıkesir’de bir şirkette İŞKUR’a bağlı olarak çalışanlar arasında Koronavirüs vakasına rastlanınca evden çalışma modeline geçildi. Ancak İŞKUR, evden çalışan yaklaşık 500 kursiyerin 14 gün bile dolmadan ofiste çalışmasını zorunlu tuttu. Kursiyerler, “Sağlığımız ve yakınlarımızın sağlığı böylesine saçma bir yasak ile riske atılıyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Kayhan Ayhan’ın haberine göre, Teleperformance şirketinde müşteri hizmetleri personeli olarak çalışan kursiyerler, 1 Mayıs Perşembe günü ofiste bir kişide Koronavirüs çıkınca evlerinden çalışmaya gönderildi. Pozitif vakanın ardından 2 kişi Koranavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Olayın üzerinden 14 gün geçmeden İŞKUR’un direktifi ile kursiyerler 13 Mayıs günü ofise döndü. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran çalışan da karantina sürecinde olmasına rağmen ofise gelerek mesai yapmak zorunda kaldı.

Toplamda 3 bine yakın çalışanın olduğu şirkette bordrolu personelin evden çalıştığını aktaran kursiyerler, “İŞKUR sürecinde olan personel sayısı 500 civarında. Fakat İŞKUR ısrarla yasak diyor. Ofiste çalışmamız için işyerine baskı yapıyor” ifadelerini kullandı.

Ofise dönüş zorlamasını CİMER’e ve bakanlığa şikâyet eden ancak hiçbir adım atılmadığından yakınan kursiyerler, İŞKUR’a da dilekçe verdi. Kursiyerler, “Ölmek istemiyoruz biz. Hiçbir şey insan sağlığından önde gelemez. Lütfen bizlere yardımcı olun. Kendi sağlığımız ve yakınlarımızın sağlığı böylesine saçma bir yasak ile riske atılıyor” ifadelerini kullandı.