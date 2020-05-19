İŞKUR'da Koronavirüs testi pozitif çıkan çalışan sayısı 9'a yükseldi

Bursa İnegöl’de bulunan İŞKUR Müdürlüğü’nde Koronavirüs testi pozitif çıkan çalışan sayısı 9'a yükseldi. Tüm personel karantinaya alındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İŞKUR Müdürlüğü’nde 9 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Yaşanan durumun ardından kurum müdürüyle birlikte 27 kişi evlerinde karantinaya alındı. İnegöl Milli İrade meydanında bulunan İş-Kur Müdürlüğü’nde çalışan bazı personelin rahatsızlanması neticesinde yapılan test sonucu 9 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine müdürlükte görev yapan tüm personel karantinaya alındı.

Evlerinde tedavileri devam eden personelin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından da kurumun bir süre hizmet faaliyetlerini sürdüremeyecek olduğu bildirildi.