İŞKUR'da kayıtlı işsiz sayısı yüzde 19 azaldı; açık ilanlar ise 96 binde kaldı

İŞKUR'da iş ilanı sayısı geçen yıla göre yüzde 44 oranında azalırken, işsiz sayısı da yüzde 19,3 azaldı. 3,6 milyon olan kayıtlı işsiz sayısı 2,9 milyona geriledi.

Kuruma kayıtlı açık iş sayısı geçen yıl ocak ayında 173 bin 473’dü. Bu yıl ise ocak itibariyle 96 bin 482 açık iş bulunuyor. En çok daralma ise konfeksiyon işçisi talebinde yaşandı.

Geçen yılın ocak ayında 5 bin 881 kişi olan konfeksiyon işçisi talebi bu yıl yüzde 62 azalarak 2 bin 215 kişiye geriledi. Aynı alanda kayıtlı işsiz sayısı ise yüzde 13,2 azaldı. Geçen ocakta 32 bin 471 kayıtlı işsiz konfeksiyoncu varken bu yıl aynı dönemde 28 bin 181 kişi konfeksiyon alanında iş arıyor.

Salgın döneminde alınan önlemler kapsamında aylardır kapalı olan kafe ve restoranlarda çalışan garson, servis elemanı açık işlerinde ciddi bir azalma meydana geldi. İŞKUR’un verilerine göre garson ve servis elemanı açık iş pozisyonu geçen yıl 4 bin 7 kişiyken bu yıl yüzde 57 azalarak 2 bin 4’e kadar geriledi.