İŞKUR'da kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azaldı; açık ilanlar ise 102 bine geriledi

İŞKUR'da iş ilanı sayısı geçen yıla göre yüzde 35,6 oranında azalırken, işsiz sayısı da yüzde 17 azaldı. 3,4 milyon olan kayıtlı işsiz sayısı 2,8 milyona geriledi.

İŞKUR, şubat ayına ilişkin kayıtlı işsiz sayılarını açıkladı. Buna göre kuruma kayıtlı işsiz ve açık iş sayısındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İşten çıkarma yasakları, ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi uygulamaları işgücü piyasasına yansıyor. Geçen yılın şubat ayında kuruma kayıtlı açık iş sayısı 160 bin 19 iken bu yıl şubatta yüzde 35,6 azalarak 102 bin 975’e geriledi. Ocak- Şubat döneminde ise geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 39,8 azalarak 200 bin 903’e indi.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar ve ücretsiz izinde olanların istihdamda olması nedeniyle kuruma kayıtlı işsiz sayısı azalıyor. Kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 588 bin 536 kişi azaldı. Geçen yıl şubat ayında kuruma kayıtlı 3,4 milyon işsiz bulunurken bu yıl 2,8 milyona düştü.