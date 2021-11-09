İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin sayısı ekimde 83 bin 229 kişi azaldı

İŞKUR, ekim ayına ilişkin istihdam istatistiklerini açıkladı. Buna göre işverenler tarafından İŞKUR’a yapılan açık iş başvurusu sayısı, ekim ayında bir önceki aya kıyasla 56 bin 786 azaldı. Eylül ayında 206 bin 546 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilirken, ekimde bu sayı 83 bin 229 düşüşle, 123 bin 317'ye geriledi. Ekimde, 76 bin 576 erkek ve 46 bin 741 kadın, İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oldu.

İŞKUR, 2021 yılının ocak-ekim döneminde, 1 milyon 86 bin 932 vatandaşın işe yerleştirilmesine katkı sağladı. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektör bazında sanayinin imalat kolunda yaşanırken mesleklere göre en fazla işe yerleştirme, sırasıyla satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde gerçekleşti.

Kayıtlı işsiz sayısında azalma yaşandı

İŞKUR’a göre; kayıtlı işsiz sayısı, eylül ayına göre yüzde 6,8 azalarak 3 milyon 122 bin 944 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,8’i erkeklerden, yüzde 49,2’si kadınlardan, yüzde 39,3’ü 15-24 yaş grubundan oluştu. İş arayanların sayısı, işe yerleştirilenlerin sayısındaki azalmaya rağmen 227 bin 551 kişi geriledi.

Açık iş başvurusu azaldı

Eylül ayında 242 bin 204 açık iş başvurusu yapılan kuruma, ekim ayında 185 bin 418 açık iş başvurusu geldi. Yanı işverenlerce yapılan açık başvurusu sayısı, ekim ayında, bir önceki aya göre 56 bin 786 azaldı.

İŞKUR verilerine göre; açık işlerin yüzde 98,7’si özel sektörde bulunuyor. Sektör bazında en fazla açık iş ise imalat sanayi sektöründe. İmalat sanayiinde 631 bin 404 açık iş var. Meslek bazında ise en çok açık iş, satış danışmanlığı, turizm ve otelcilik elemanı ile konfeksiyon işçiliğinde bulunuyor.

İşgücü piyasası programları ve yaralanan kişi sayısı azaldı

Ekim ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programları (AİPP) kapsamında 5 bin 281 program düzenlendi. Bu programlardan 20 bin 236 kişi yararlandı. Bir önceki yılın ekim ayında ise 9 bin 101 program düzenlenmiş ve bu programlardan 40 bin 422 kişi bu yararlanmıştı. 2021 yılının ocak-ekim döneminde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına en fazla katılım, dokuma konfeksiyon makineci, kadın giyim modelist yardımcısı ve ev tekstili ürünleri hazırlama elemanı mesleklerinde yaşandı.

İş arayanlarla yapılan görüşmeler azaldı

Ekim ayında, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla yapılan görüşmeler de önceki aya göre büyük oranda düştü. Eylül ayından yapılan görüşme sayısı 267 bin 80 olurken bu sayı ekim ayında 86 bin 438 azalış göstererek 180 bin 642’ye geriledi. (ANKA)