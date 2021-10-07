İŞKUR: 130 bin açık ilan bulunmakta

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilana çıktı.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre iş arayanlar kurum aracılığıyla özel sektöre yerleştirilirken, açık işler listesinde makine mühendisinden bilgisayarlı makine kullanıcısına bekçiden banka müşteri temsilcisine kadar hem beyaz hem de mavi yakalılar için fırsat imkanı bulunuyor.

Gelecek yıl 1 milyon 170 bin istihdam yaratılması hedeflenirken yeni iş kapıları açmak için gelecek yıl da 20 koldan prim teşviki, destek ve indirimi uygulanacak. İstihdamı hem artırmak hem de korumak için "Artı istihdam, istihdama dönüş prim desteği, 5 puanlık prim indirimi, engelli istihdam teşviki, ilave 6 puanlık prim indirimi, genç girişimci teşviki, sosyal hizmetlerden yararlanan çocukların istihdamı" başta olmak üzere yirmiye yakın başlıkta destek sağlanıyor.

Bugün itibariyle 130 bin açık iş ilanı bulunuyor. Açık işte, imalat-toptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama başı çekiyor.