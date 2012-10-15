İskoçya'nın bağımsızlığı için ilk imza bugün atılıyor

İskoçya'nın Birleşik Krallık’tan ayrılmasını isteyen bölgesel hükümetin başkanı Alex Salmond ile İngiltere Başbakanı David Cameron referandum ile ilgili temel anlaşmayı bugün imzalayacak.

İngiltere ve İskoçya hükümetleri arasındaki anlaşma İskoçya bölgesel parlamentosunu bağımsızlık referandumu düzenlemek için yetkili kılıyor. Bağımsızlık oylamasının 2014 yılının sonbaharında yapılması bekleniyor. Referandumda İskoçyalılara evet ya da hayır diyebilecekleri tek bir soru sorulacak.

İki lider arasında imzalanacak kapsamlı belgede, İskoçya'daki 16 ve 17 yaşındakilerin de oy kullanabilmesini öngörüyor. Referandumda yöneltilecek sorunun cümlesinin formule edilmesinde Seçim Kurulu kilit rol üstlenecek; benzer bir şekilde seçimin mali çerçevesi çizilirken de kurulun önemli bir rolü olacak.

İskoçya yönetimine şu var olan daha geniş yetkiler verilmesiyle ilgili "ikinci bir soru" iptal edildi. İskoçya söz konusu ikinci soru ile ilgili tavizi, oylama tarihinde istediği değişikliğin kabul edilmesi üzerine verdi.

İngiltere hükümeti oylamanın gelecek sene yapılmasını istiyordu. Buluşma öncesinde açıklama yapan Alex Salmond, geçen seneki seçimde İskoçya'nın geleceği ile ilgili 2014 yılında bir referandum yapılması için İskoç halkının bölgesel hükümete açık bir görev verdiğini söyledi. Salmond, "Başbakan ile son halini onaylamamızı beklediğim anlaşma sadece İskoçya'da referandumun yapılabilmesini değil, aynı zamanda İskoç halkının kendi geleceğini belirleme hakkına saygı gösterildiğini de ifade ediyor."

İngiltere hükümetinin İskoçya işlerinden sorumlu bakanı Michael Moore anlaşmanın hazırlanması sırasında müzakereleri yürüttü. Moore, İskoç halkının tarihinin en önemli kararını bu oylama sırasında vereceğini söyledi. Moore devamla "İskoçya'nın Birleşik Krallığın (İngiltere) parçası olarak kalmasının yararlarının tam olarak ifade edilebildiği ve bunu savunan yaklaşımların sunulabildiği zengin bir tartışma ortamının olmasını istiyorum" dedi.

"Birleşik Krallığın böyle devam etmesi için sağlam ve elle tutulur savları ortaya koyma sorumluluğu bize aittir. Üzerimize düşeni yapacağız ama nihayetinde buradaki en büyük sorumluluk İskoç halkına düşecektir."

BBC muhabiri bugünkü anlaşmanın öneminin iki liderin referandumun kuralları üzerinde anlaşmaya varıyor olmalarından ve üstü kapalı bir şekilde sonucuna saygı göstermeyi taahhüt etmelerinden kaynaklandığını söylüyor. (BBC Türkçe)