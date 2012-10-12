İskoçya'nın 'özgürlük referandumu' 2 yıl sonra yapılacak

İskoçya’nın kendi kaderini tayin edeceği tarih belli oldu. Londra ile Edinburgh hükümetleri, İskoçya’da düzenlenecek bağımsızlık referandumu konusunda el sıkıştı. Bölgede son aylarda giderek güçlenen bağımsızlıkçı seslerin yükselmesinden endişe duyan Britanya Başbakanı David Cameron, referandum sürecinin hızlandırılıp bir an önce oylamaya gidilmesini istiyordu ancak bu ısrarından vazgeçmek zorunda kaldı.

Pazarlıklar sonunda referandumun, İskoçya Başbakanı Alex Salmond, nâm-ı diğer Cesur Yürek’in istediği gibi, 2014 yılının sonbahar aylarında yapılmasına karar verildi. Cameron’ın tarihle ilgili ödününe karşılık, Salmond da ayak dirediği; referandumda, bağımsızlığın reddedilmesi halinde bölgesel parlamentonun yetkisini arttıracak ikinci bir seçenek konması talebinden geri adım attı. Referandumun geçerli sayılabilmesi için katılım kotası konup konmayacağı ve yaş sınırının onaltı mı yoksa on sekiz mi olacağı gibi konular halen belirsizliğini koruyor. Nihai açıklama ise gelecek pazartesi yapılacak.

Görüşme öncesi iki liderin atışması da gündeme damga vurdu. İskoçya’nın Birleşik Krallık’a bağlı kalmasını savunmak için Olimpiyat Oyunları’nı örnek gösteren Cameron, “Atletlerimiz İngiliz, Gallerli, İskoç ya da Kuzey İrlandalı olsa da tek bir bayrak için mücadele etti. Tabii bu bir kişinin pek de hoşuna gitmedi: Adı Alex Salmond. İşte onunla görüşeceğim” dedi. Salmond ise son âna kadar Londra’nın sözüne güvenmediğini söyleyerek, “Anlaşma açıklanana kadar el sıkıştık demek akıllıca olmaz” yorumunda bulundu.

James Bond’lar da kapıştı

İki liderin birbirlerini iğnelemesinden ziyade, belki de gündeme en çok damgasını vuran, James Bond rolüyle efsaneleşen iki usta aktörün esprili laf dalaşıydı. İngiliz aktör Roger Moore, 1970’lerde rolünü çaldığı ve sık sık Salmond’un bağımsızlıkçı mitinglerinde boy gösteren Sean Connery’ye sataştı. Sean Connery ayrılmasını istese de, İskoçya’nın Britanya’nın bir parçası olacağını söyleyen Moore, “Sean’a ülkeni seviyor olabilirsin ama İskoçya Bankası sen bütün paranı nakit olarak çekince iflas etti diye takıldım” dedi. İskoçya’nın bağımsız olması halinde James Bond’u hangi tarafın sahipleneceği ise meçhul...

İspanya'dan bakış: Sakin bağımsızcılık

İskoçya’da 2014 yılının sonbaharında yapılacak referandumu yalnızca Britanyalılar değil, Barcelona’da Katalanlar ve Bilbao’da Basklar, hatta Veneto’da Venedikliler de yakından izleyecek. Katalunya’nın bağımsızlık talebinin gündemin ana maddesine yükseldiği İspanya’da El Pais gazetesi, Britanya’daki tartışmanın son derece sakin bir ortamda yapıldığına dikkat çekti. El Pais başyazısında İskoçların bağımsızlık talebinin “kimlik konusundan ziyade sosyal değerlere dayandığını” vurguladı. İskoçya Başbakanı Alex Salmond’un son derece becerikli olduğu belirtilen başyazıda şu tesbitlere yer verildi: “Tarihten gelen taleplerle inşa edilmeyen, sosyal modeliyle öne çıkan sakin bir bağımsızlıkçılık sunuyor. Cameron her alanda kesintiye giderken, İskoçya’da üniversiteler halen ücretsiz. Bu yüzden Salmond bağımsızlığın başlıca bir amaç değil, refah için bir araç olduğunu savunabiliyor.” (Taraf)