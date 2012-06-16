İskoçya'nın en ünlü aktivisti olup çıktı

Okulunda verilen öğlen yemeklerinin fotoğraflarını Twitter’a koyarak Birleşik Krallık'ta büyük bir tartışma başlatan ve yemekleri fotoğraflaması yasaklanan 9 yaşındaki Martha Payne, büyük bir zafer daha kazandı.



İskoçya'nın Argyll kentinde yaşayan küçük kıza yerel konsey tarafından verilen “okul yemeklerini fotoğraflamama” cezası, bu kararın internette çok büyük tepki görmesinin ardından kaldırıldı. Payne, NeverSeconds adlı blog sayfasında bugüne kadar 3 milyon ziyaretçi toplamayı başardı.

Argyll konseyi, yaptığı basın açıklamasında, “küçük kızın öğlen yemeklerine ait fotoğrafları internete koymasının, okula gıda hizmeti sunan şirketleri endişelendirdiğini, çalışanların işlerini kaybetme korkusu yaşadığını” ifade etti. Ancak Konsey başkanı Roddy McCuish, isyankar kıza uygulanan yasağın büyük tepki görmesinin ardından, yasağın derhal kaldırılması talimatını verdi.

Martha, Lochgilphead İlkokulu’nda kendilerine verilen öğlen yemeklerinin fotoğraflarını 30 Nisan tarihinde Twitter’dan geçmeye başlamış, babası David’in de yardımıyla kurduğu blog sitesinde yemeklerin daha özenli seçilmesi için kampanya başlatmıştı.

Küçük kızın Twitter’a koyduğu yemeklere ait fotoğraflar, kamuoyunda şaşkınlık yaratmış ve İngilizlerin ünlü şeflerinden Jamie Oliver, Martha’ya Twitter üzerinen destek vermişti.



Malawi'de mutfak kuracak



Martha, perlembe günü blog sayfasına girdiği mesajda, matematik dersinden çıkarılarak okul müdürünün odasına götürüldüğünü ve kendisine bir daha blog sayfasında okulun yemeklerine ait fotoğrafları yayımlanmaması için yerel konsey kararı gereği talimat verildiğini anlattı.

Bu açıklamanın ardından Martha’ya internet üzerinden destek mesajları yağarken, yetkililerin kararı çok büyük tepki gördü. Ertesi gün sosyal medya ağlarında en çok tartışılan konulardan biri Martha’ya getirilen yasak olurken, İskoçya Eğitim Bakanı Mike Russell, Argyll konseyine başvurarak alınan kararın bozulmasını talep edeceğini belirtti.

Twitter’da 2.3 milyon takipçisi olan Jamie Oliver, Martha’ya destek vererek onun için yazdığı mesajın yeniden tweet’lenmesini isteyince, yetkililerde geri adım attı. Martha’nın babası yasağın kaldırılmasının ardından BBC’de destek veren herkese teşekkür etti. Birkaç hafta içinde İngiltere’nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Martha, başlattığı kampanya ile bugüne dek elde ettiği 30 bin sterlinle Malawi’de çocuklar için bir mutfak kurulmasını amaçlıyor.