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BBC Türkçe

İskoçya'da yapılan araştırma: 'Altın zerrecikleri kanser ilaçlarının etkisini artırabilir'

İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, altın zerreciklerinin, kanserle mücadelede kullanılan ilaçların etkisini artırabileceğini gösterdi. Araştırmayı yürüten bilim insanları, bu yöntemle kemoterapinin yan etkilerinin azaltıldığını

29 Nisan 2018 20:30

İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, altın zerreciklerinin, kanserle mücadelede kullanılan ilaçların etkisini artırabileceğini sonucuna vardı.

Sonuçları Angewandte Chemie adlı bir bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, zebra balığının beynine yerleştirilen altın parçacıkları ilaçların etki etme hızını artırdı.

Aynı araştırmacılar, altın nanopartiküllerinin tümörleri hedef aldığını ve kemoterapi sırasında sağlıklı organların zarar görmesini engellediğini de düşünüyor.

Araştırmacılar geliştirilen tekniğin insanlar üzerinde uygulanması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu da açıkladı.

Altın insan için en güvenli kimyasal element olarak tanımlanıyor ve kimyasal reaksiyonları hızlandırma özelliği bulunuyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden Doktor Asier Unciti-Broceta, altının daha önce bilinmeyen bir özelliğini keşfettiklerini açıklayarak şöyle konuştu:

"Bunu hastalar üzerinde uygulamak için hala zaman bulunuyor ama bu ileri doğru atılmış bir adımdır. Birgün cerrahların, kemoterapinin direkt olarak tümörlere etki etmesini sağlayacak bir cihazı vücuda yerleştirebileceğini düşünüyoruz."

İngiltere'de bulunan Kanser Araştırmaları Merkezinden Doktor Aine McCarthy, "Bu tarz yöntemler beyin tümörlerini ve diğer tedavisi güç kanser türlerine müdahaleyi kolaylaştırabilir" dedi.

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