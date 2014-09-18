İskoçya’da kader günü



İskoçya halkı, ülkenin Büyük Britanya ile 307 yıllık birliğini sonlandırıp sonlandırmama yönündeki kararını vermek için sandığa gitti. Oy verme işlemleri Türkiye saati ile 9:00'da başladı.

Bağımsızlık yanlısı "evet" kampanyası lideri ve İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Alex Salmond, çarşamba günkü son kampanya konuşmasında "Bu hepimizin yaşayacağı en muazzam an” ifadelerini kullandı. Salmond, konuşmasını yaparken onu alkışlarla dinleyen kalabalık ise İskoçya bayraklarını sallayıp, “Yes we can/Evet yapabiliriz” şeklinde sloganlar attılar.

Salmond, konuşmasında referandumun hayatta bir kez yakalanacak bir fırsat olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı David Cameron ise seçmenlerden bağımsızlığı reddetmelerini ve “evde” kalmalarını istedi. Cameron, kendisini istifaya zorlayabileceği belirtilen İskoçya'nın olası bir bağımsızlığının ekonomik belirsizliklere yol açabilecek “zorlu bir boşanma olacağını” vurguladı.

YouGov, Panelbase, Survation Opinium ve ICM şirketleri tarafından yapılan beş ankette hayır diyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 48 ila 52 arasında çıkmıştı. 600 bin İskoç ise kararsız olduğunu bildirmişti.

Referandumda seçmenlerin yüzde 80'inin oy kullanması bekleniyor.