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Dünya
Deutsche Welle

İskoçya’da kader günü

İskoçya halkı bugün Büyük Britanya’dan ayrılıp ayrılmama konusunda karar vermek üzere sandık başına gitti. Anketlere göre 'hayır' diyenler küçük bir farkla önde.

18 Eylül 2014 12:16


İskoçya halkı, ülkenin Büyük Britanya ile 307 yıllık birliğini sonlandırıp sonlandırmama yönündeki kararını vermek için sandığa gitti. Oy verme işlemleri Türkiye saati ile 9:00'da başladı.

Bağımsızlık yanlısı "evet" kampanyası lideri ve İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Alex Salmond, çarşamba günkü son kampanya konuşmasında "Bu hepimizin yaşayacağı en muazzam an” ifadelerini kullandı. Salmond, konuşmasını yaparken onu alkışlarla dinleyen kalabalık ise İskoçya bayraklarını sallayıp, “Yes we can/Evet yapabiliriz” şeklinde sloganlar attılar.

Salmond, konuşmasında referandumun hayatta bir kez yakalanacak bir fırsat olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı David Cameron ise seçmenlerden bağımsızlığı reddetmelerini ve “evde” kalmalarını istedi. Cameron, kendisini istifaya zorlayabileceği belirtilen İskoçya'nın olası bir bağımsızlığının ekonomik belirsizliklere yol açabilecek “zorlu bir boşanma olacağını” vurguladı.

YouGov, Panelbase, Survation Opinium ve ICM şirketleri tarafından yapılan beş ankette hayır diyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 48 ila 52 arasında çıkmıştı. 600 bin İskoç ise kararsız olduğunu bildirmişti.

Referandumda seçmenlerin yüzde 80'inin oy kullanması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Büyük BritanyaTürkiyeBölgesel Hükümeti Başbakanı Alex SalmondBaşbakanı David CameronPanelbase Survation OpiniumICMDeutsche Welle Türkçe AFP/ReutersBS/EC

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