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BBC Türkçe

İskoçya sınırlarından gözalıcı fotoğraflar

İngiltere genelindeki bir yarışma, İskoçya'nın kıyılarındaki güzellikleri gözler önüne serdi.

29 Nisan 2018 20:30

İskoçya'nın güneydoğu kıyısında bulunan 'St Abb's Head' isimli deniz fenerinin fotoğrafı, İngiltere çapındaki bir fotoğraf yarışmasında birinci oldu.

Kazazede Denizciler Topluluğu (The Shipwrecked Mariners' Society) tarafından düzenlenen yarışmayı, William Pollard'ın çektiği fotoğraf kazandı.

Dış Hebridler, St Kilda, Sidmouth ve Newquay'den çekilen fotoğraflar da diğer ödüllerin sahibi oldu.

Kazazede Denizciler Topluluğu'nun yönetim kurulu başkanı Malcolm Williams, karar vermenin zor olduğunu söyledi.

"Yarışma için İngiltere genelinden 400'den fazla kişi bin 300'den fazla fotoğraf paylaştı" dedi.

"Bu yıl rekor sayının yanı sıra kalite de çok yüksekti, bu da karar vermeyi çok zorlaştırdı" dedi.

Jüri üyelerinden, Amateur Photographer dergisinin editörü Nigel Atherton "Bu yıl harika fotoğraflar sunuldu, gözalıcı, teknik olarak başarılı ve duygu yüklü fotoğraflar" dedi.

"Jüri üyeliği yapma zevkine eriştiğim birkaç yıl arasında bu kesinlikle en zoruydu.

"Pekçok yetenekli fotoğrafçının fotoğraflarını yardım kuruluşunun çalışmaları için göndermesi memnuniyet verici."

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