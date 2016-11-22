İskoçya semalarında beyaz gökkuşağı

İskoçya'da 'Sis kuşağı' olarak da adlandırılan ve nadir rastlanan beyaz gökkuşağı görüntülendi.

Melvin Nicholson, Pazar günü doğa yürüyüşüne çıktığı sırada beyaz gökkuşağıyla karşılaştı.

Gördüklerini 'Tek kelimeyle muhteşem' diyerek tarif eden Nicholson, "Renksiz bir kökkuşağı gibi. Aslında Küçük damlacıkların yarattığı sisten ibaret" diyor.

Aslında Nicholson çok şanslı. Beyaz gökkuşağını görmek oldukça zor. Kuşağı fark edebilmeniz için güneşi tam arkanıza almış olmanız gerek. Yoksa çok yakınında dahi olsanız farkına bile varılamıyor.

Nicholson, tek başına duran ağacın beyaz gökkuşağıyla çevrelenmesinin fotoğraf karesini daha da özel hale getirdiğini söylüyor:

"Büyünün de ötesindeydi. Uzun süre hiç unutmayacağım anlardan birisi."