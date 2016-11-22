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BBC Türkçe

İskoçya semalarında beyaz gökkuşağı

'Sis kuşağı' olarak da adlandırılan ve nadir rastlanan beyaz gökkuşağı İskoçya'da görüntülendi. Melvin Nicholson, Pazar günü doğa yürüyüşüne çıktığı sırada beyaz gökkuşağıyla karşılaştı.

22 Kasım 2016 19:51

İskoçya'da 'Sis kuşağı' olarak da adlandırılan ve nadir rastlanan beyaz gökkuşağı görüntülendi.

Melvin Nicholson, Pazar günü doğa yürüyüşüne çıktığı sırada beyaz gökkuşağıyla karşılaştı.

Gördüklerini 'Tek kelimeyle muhteşem' diyerek tarif eden Nicholson, "Renksiz bir kökkuşağı gibi. Aslında Küçük damlacıkların yarattığı sisten ibaret" diyor.

Aslında Nicholson çok şanslı. Beyaz gökkuşağını görmek oldukça zor. Kuşağı fark edebilmeniz için güneşi tam arkanıza almış olmanız gerek. Yoksa çok yakınında dahi olsanız farkına bile varılamıyor.

Nicholson, tek başına duran ağacın beyaz gökkuşağıyla çevrelenmesinin fotoğraf karesini daha da özel hale getirdiğini söylüyor:

"Büyünün de ötesindeydi. Uzun süre hiç unutmayacağım anlardan birisi."

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