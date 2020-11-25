İskoçya, regl ürünlerini herkes için ücretsiz yapan ilk ülke oldu

İskoçya, hijyenik ped gibi regl hijyen ürünlerini herkes için ücretsiz hâle getiren ilk ülke oldu.

BBC'nin aktardığı habere göre, İskoçya'da meclis oy birliğiyle, Regl Ürünleri (Ücretsiz Tedarik) Yasası'nı onayladı. Yerel yetkililer, ihtiyacı olan herkese tampon ve hijyenik pedleri ücretsiz olarak sağlayacak.

Regl ürünlerinin ücretsiz tedarik edilmesine dair yasa tasarısı İşçi Partisi Milletvekili Monica Lennon tarafından sunulmuştu. Yerel yönetimlerin ihtiyacı olanlara ücretsiz şekilde ürünleri sunacağı sistemin 2 yıl içinde uygulamaya geçmesi bekleniyor.

İskoçya, regle dair ürünlerin okullarda ve üniversitelerde ücretsiz bir şekilde erişilebilir olmasını sağlayan ilk ülke olmuştu.