İskoçya Maliye Bakanı Mackay, 16 yaşındaki çocuğa attığı mesajlar ortaya çıkınca istifa etti

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İskoçya Maliye Bakanı Derek Mackay, 16 yaşında bir çocuğa gönderdiği mesajların ortaya çıkmasının ardından kabinedeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

The Scottish Sun gazetesi 42 yaşındaki bakanın, 16 yaşında bir gence gönderdiği yüzlerce mesaja ulaştı. Mesajlarda Mackay'ın 16 yaşındaki gence "tatlı" dediği, yeni saç traşı üzerine konuştuğu, yemeğe ve parlamentodaki etkinliklere davet ettiği görülüyor.

Mackay gazetede yer alan haberin ardından Perşembe sabahı İskoçya lideri Nicola Stugeon'a istifasını sundu. Mackay'ın Sturgeon'dan sonra İskoçya Ulusal Partisi'ne liderlik etmesi bekleniyordu.

Mackay'in açıklamasında, "Yaptıklarımın sorumluluğunu tamamıyla alıyorum. Aptalca davrandım ve gerçekten çok üzgünüm. Bu olayda adı geçen kişiden ve ailesinden çok özür diliyorum" ifadeleri yer aldı.