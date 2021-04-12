İskoçya lideri Sturgeon: Kazanırsak Boris Johnson ikinci bir bağımsızlık referandumuna karşı çıkmayacak

T24 Dış Haberler

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, gelecek ay yapılacak seçimlerde liderlik ettiği İskoçya Ulusal Partisi'nin çoğunluğu kazanması durumunda Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın ikinci bir bağımsızlık referandumu yapılmasına karşı çıkmayacağını ifade etti.

The Guardian'a açıklamalarda bulunan Sturgeon, "Eğer İskoçya halkı 'Zaman doğruyken bir bağımsızlık referandumu yapılmalı' diyen partiye oy verirse bunun önünde duramazsınız. Zaten böyle bir şey yapılacağını düşünmüyorum" dedi.

Sunday Times'ta yer alan habere göre üst düzey Muhafazakar Partililer, Johnson'ın referandumun pandemiyi takip etmesi beklenen ekonomik zorluk döneminde gerçekleştirilmesine izin vermesini istiyor. Partililer bu durumun İskoçya'ya Birleşik Krallık'tan ayrılmanın risklerini göstereceğine inanıyor.

STV ve Sky News anketlerine göre gelecek ay yapılacak olan seçimlerde İskoçya Ulusal Partisi'nin dördüncü defa üst üste çoğunluğu kazanması bekleniyor.