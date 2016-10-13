İskoçya ikinci bağımsızlık referandumuna hazırlanıyor

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, bölgenin Birleşik Krallık'tan ayrılması amacıyla ikinci kez referandum yapılmasına yönelik yasa tasarısının önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanacağını söyledi. İskoçya'da yapılan ilk bağımsızlık referandumunda İngiltere, kendilerinden ayrılmanın Avrupa Birliği'nden de ayrılmak anlamına geldiği ve bu nedenler İskoçya'nın Birleşik Krallık'ta kalmasının kendileri açısından daha iyi olduğunu vurgulayan bir politika izlemişti. Referandumda 'hayır' çıkmasının en büyük nedenlerinden biri de bu olarak kabul edilmişti. Ancak İngiltere'nin ayrılma AB'den ayrılma kararının ardında referandum talebi yeniden gündeme gelmişti.

Aynı zamanda İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı olan Sturgeon "Eğer bu ülkemizin çıkarlarını korumak için gerekliyse, İskoçya'nın, Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmadan önce bağımsızlık konusunu yeniden ele alma kapasitesine sahip olmasında kararlıyım" dedi.

Sturgeon bu açıklamayı SNP'nin Glasgow'daki kongresinde yaptı.

Nicola Sturgeon'ın açıklaması, ikinci bağımsızlık referandumu yolunda resmen atılmış ilk adım.

İskoçya'da ilk bağımsızlık referandumu 18 Eylül 2014'te yapılmıştı.

Bölgede seçmenlerin yüzde 55'i Birleşik Krallık'tan ayrılmaya karşı çıkmıştı.

Birleşik Krallık'ta 23 Haziran'da yapılan AB referandumunda ise yüzde 52 oyla Brexit kararı çıkmıştı.

SNP ise AB'de kalınması yönünde kampanya yürütmüştü.

Birleşik Krallık; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşuyor.