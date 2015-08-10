İskoçya GDO'lu ürünleri yasaklıyor

İskoçya Parlamentosu bugün yaptığı açıklamada, ülkedeki giderek artan GDO’lu ekinlerin önüne geçmek amacıyla GDO’lu ürünlerin üretimine yasak getirme niyetinde olduklarını belirtti.

Burak Avşar'ın Gaia Dergi'de yer alan haberine göre, İskoçya Parlamentosu’ndan yapılan açıklamada, ülkede giderek artan GDO’lu ekinler ve İskoç halkının GDO’ya karşı net tepkisi yasağın getirilecek olmasındaki en büyük olduğu bildirildi. Yetkililer temiz ve doğa dostu ürünlerin gelecekte de korunması için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Amerika ve Asya kıtasında her geçen gün daha da artan GDO’lu ekinler, Avrupa’yı ikiye bölmüş durumda. Bazı çevreci gruplar GDO’nun insan hayatı ve doğa üzerindeki olumsuz etkilerini sorgulayarak hükümetlerinin bir an önce yasak getirmesini talep ediyor. Üreticiler ise yaptıkları araştırmalarda ekinlerin herhangi bir probleme yol açmadığını söylüyor.

İskoçya Tarım, Gıda ve Çevre Bakanı Richard Lochhead, bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği tarafından izin verilen GDO’lu ekinlerin kaldırılması için harekete geçeceklerini belirtti.

İskoçya Tarım, Gıda ve Çevre Bakanı Richard Lochhead (Görsel: FG Insight)

Lochhead basına verdiği demeçte, “İskoçya, doğal güzellikleri ile tüm dünya tarafından bilinen bir ülke. GDO’lu ekinleri yasaklamak, gelecekteki temiz ve doğa dostu duruşumuzu sağlayacak. İskoç halkından GDO’lu ürünlere karşı ciddi bir talep bulunduğuna dair hiçbir kanıt yok. GDO’lu ekinlere izin vermenin İskoçya’nın doğa dostu tutumuna zararları olacağı konusunda endişe duyuyorum” dedi.