İskoçya'da Rangers taraftarının Koronavirüs önlemlerine rağmen sokaklarda şampiyonluk kutlaması tepki çekti

T24 Dış Haberler

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Glasgov kentinde Rangers'ın şampiyonluğunu sokaklarda kutlayan taraftarlara sert tepki göstererek evlerine gitmelerini istedi.

Dün Rangers'ın 10 yıl aradan sonra ilk Premiership şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte binlerce taraftar Koronavirüs önlemlerini ihlal ederek sokaklara döküldü. Kutlamalara birçok farklı kanattan tepki geldi ve Sturgeon bu ihlallerin Koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesini geciktirebileceğini dile getirdi.

Yerel saat ile saat 17.00 sularında polisin birkaç kişiyi gözaltına aldığı ve taraftarlara evlerine dönmelerini söylediği ifade edildi.

Sturgeon, ''Halkın öfkesini paylaşıyorum. İnsanlar geçen sene çok fazla şeyi feda etti. Bir azınlığın kaydettiğimiz ilerlemeyi riske atması sinir bozucu ve saygısızca'' dedi.

TIKLAYIN | Glasgow Rangers, 10 yıl aradan sonra şampiyon



