İskoçya'da protestocular 'Magna Carta'ya atıfta bulunarak Edinburgh Kalesi'ne "el koyduklarını" belirtti

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İskoçya'da yaklaşık 20 kişilik bir grup, Edinburgh Kalesi'nin kapılarınden içeri girdi ve 'Magna Carta'nın 61. maddesini kullandıklarını ifade ederek tarihi yapıya "el koyduklarını" söyledi.

Göstericilerin biletsiz bir şekilde Kale bölgesine girerken, tarihi yapıyı ziyaret edenler tahliye edildi.

Akşamüstü 5.45 sularında meydana gelen eylem Facebook üzerinden canlı yayınlandı. 13 dakikalık videoda bir kişinin, "Ömrümüz boyunca bize yalan söylendi. Bu bina bize ait" dedikten sonra "hukukun üstünlüğünü sağlamak için kaleyi aldıklarını" belirttiği duyuluyor. Bir başka kişi de kalenin "halka ait olduğunu" ve "artık gücü geri aldıklarını" söylüyor.

Polis kaleye ulaştıktan sonra bir protestocu memurlara Magna Carta'nın 61. maddesini kullanarak kaleye "el koyduklarını" belirtti. 1215'te Kral John tarafından imzalanan Büyük Sözleşme veya Magna Carta, Birlik Yasası'ndan yaklaşık 500 yıl önce imzalandığı için İskoçya'da hiç hayata sokulmamıştı.

Magna Carta'nın 61. maddesi halka, kral ve kral adına işlemlerde bulunan görevlilerin yürüttükleri faaliyetleri için denetim hakkı veriyordu.

Konuyla ilgili yapılan son açıklamada, "Polisin durumla ilgilendiği" belirtildi ve protestocuların dağılıp dağılmadığı ile ilgi bir bilgilendirme yapılmadı.