İskoçya'da bir haftadır Koronavirüs kaynaklı ölüm tespit edilmedi

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya'da bir haftadır yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktıktan sonra hayatını kaybeden kimse olmadığını açıkladı.
Sturgeon, 26 Haziran'dan sonra hastanelere altı gün boyunca Koronavirüs tanısıyla kaldırılan kimsenin olmadığını da hatırlattı.
Özerk bölgede bugüne kadar 2 bin 490 kişinin Koronavirüs nedeniyle öldüğü kesinleşti.
Koronavirüs testi yapılmadan ölen ve ölüm sertifikasında Koronavirüs şüphesinden bahsedilen kişiler katıldığında, bu sayı 4 bin 187'ye yükseliyor.