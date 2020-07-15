İskoçya'da bir haftadır Koronavirüs kaynaklı ölüm tespit edilmedi

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya'da bir haftadır yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktıktan sonra hayatını kaybeden kimse olmadığını açıkladı.

Sturgeon, 26 Haziran'dan sonra hastanelere altı gün boyunca Koronavirüs tanısıyla kaldırılan kimsenin olmadığını da hatırlattı.

Özerk bölgede bugüne kadar 2 bin 490 kişinin Koronavirüs nedeniyle öldüğü kesinleşti.

Koronavirüs testi yapılmadan ölen ve ölüm sertifikasında Koronavirüs şüphesinden bahsedilen kişiler katıldığında, bu sayı 4 bin 187'ye yükseliyor.