İskoçya Başbakanı: Parlamento Brexit anlaşmasını desteklememeli

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İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Parlamento'nun İngiltere Başbakanı Theresa May'ın Brexit anlaşmasını desteklemesinin bir hata ve büyük bir sorumsuzluk olacağını belirtti.

BBC'ye konuşan Sturgeon, hazırlanan taslak anlaşma için " Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkinin gelecekte nasıl olacağına hiçbir açıklık getirmiyor. Parlamento'dan körü körüne bir anlaşmaya destek verilmesi isteniyor. " dedi ve ekledi "Bence Parlamento'nun bunu desteklemesi bir hata ve ciddi bir sorumsuzluk olur".