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Ekonomi

İskoçya bankası RBS 10 yılın ardından ilk kez kâra geçti

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Şubat (DHA) – Birleşik Krallık merkezli İskoçya Bankası’nın (RBS) 2017 yılı bilanço sonuçlarını açıklamak üzere düzenlenen basın toplantısında, bankanın 10 yılın ardından ilk kez kâra geçtiği açıklandı

23 Şubat 2018 15:41

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Şubat (DHA) – Birleşik Krallık merkezli İskoçya Bankası’nın (RBS) 2017 yılı bilanço sonuçlarını açıklamak üzere düzenlenen basın toplantısında, bankanın 10 yılın ardından ilk kez kâra geçtiği açıklandı.
Banka\'nın 2017 yılında vergi öncesi 2.2 milyar sterlin kâr ettiğini açıklayan RBS Başkanı Ross McEwan, “Bu, banka için sembolik bir andır ve bu rakamlar ayrıca geçmişi geride bıraktığımızın bir göstergesidir\" dedi.
Shore Capital analisti Gary Greenwood, RBS’nin henüz ABD ipotekli krediler soruşturması kapsamında bir yaptırımla karşılaşmadığı için kâra geçtiğine işaret ederek, “Grup, ABD Adalet Bakanlığı ile tarihi ABD RMBS (Konut İpoteğine Dayalı Menkul Kıymetler) ihtilafı konusunda henüz bir anlaşmaya varılamamış olmasına karşın, 10 yıl sonra ilk kârını açıkladı. Sonuç olarak, banka hisselerinin bu habere olumsuz yanıt vermesini bekliyoruz” dedi.
Wall Street’te yaşanan sıçrama sonrasında Avrupa piyasalarında yüksek açılışlar beklenirken, IGSquawk’ın resmi Tiwtter hesabında Avrupa piyasaları endeksleri açılışları FTSE 7,258 + yüzde 0.07, DAX 12,523 + yüzde 0.49, CAC 5,334 + 0.47, MIB 22,523 + yüzde 0.26, IBEX 9,916 + yüzde 0.40 olarak duyuruldu. FTSE 100 endeksi ise yüzde 0.14 düşerken, RBS kârının beklenenden daha düşük olmasından sonra hala yüzde 4.0 düşüşle en alt sırada yer aldı.

 

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