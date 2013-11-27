İskoçya bağımsızlık yolunda

İskoçya'daki bölgesel hükümetin başbakanı ve ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Alex Salmond, 649 sayfalık raporun "İskoçya'nın geleceği için misyon bildirisi" olduğunu söyledi.

"İskoçya'nın Geleceği: Bağımsız bir İskoçya'ya doğru rehberiniz" başlıklı planı İskoçya'nın Glasgow şehrinde açıklayan bölgesel hükümetin başbakanı Salmond, şöyle konuştu: "Bu, bağımsız bir ülke için daha önce yapılmadığı kadar kapsamlı bir proje. Yalnızca İskoçya için değil, bağımsızlık bekleyen tüm uluslar için. Bizim bakış açımız bağımsız bir İskoçya'nın uluslar ailesinde eşit bir üye olarak kendi yerini kazanması doğrultusunda.

Fakat biz bağımsızlığı tek başına bir amaç olarak değil, İskoçya'yı daha iyi bir ülke olması için değiştirecek bir araç olarak görüyoruz."

Seçmene bağımsızlık vaatleri

SNP, İskoçya'nın bağımsız olması ve iktidara gelmesi durumunda, "3 ve 4 yaşlarındaki çocuklar ile 'hassas durumda' olan 2 yaşındaki çocuklara haftada 30 saat bakım sağlanması, Trident nükleer füzelerinin parlamentonun ilk görev döneminde kaldırılması, konut yardımlarında reform yapılması" gibi vaatlerde bulunuyor.

Raporda ayrıca, "İskoçya'nın Britanya para birimi sterlini kullanmaya devam etmesi çıkarına olur, İngiltere Merkez Bankası da 'son kredi mercii' olmaya devam eder. BBC İskoçya'nın yerine 2017 yılının başında yeni bir İskoçya medya organı kurulur ve BBC'nin geri kalanıyla resmi bir ilişki kurmaya devam eder" denildi. İskoç Ulusal Partisi, İskoçya'nın bağımsız olması durumunda "asgari ücretin yaşam maliyetleriyle doğru orantılı yükseleceği" vaadinde de bulundu.

İskoçya'nın mali durumunun İngiltere'den daha iyi olduğu ve referandum için yeterli mali kaynağın sağlanabileceği kaydedildi.

İskoçya'da gelecek yıl yapılacak referandumda Birleşik Krallık'tan bağımsızlık yönünde karar çıkarsa, İskoçya'nın 24 Mart 2016 tarihinde resmen bağımsız olması bekleniyor.

Birleşik Krallık'ın kuzeyinde, doğal ve tarihi güzellikleriyle bilinen ve yaklaşık 5,5 milyon kişinin yaşadığı İskoçya'da halka, 18 Eylül 2014 tarihinde, "İskoçya bağımsız bir ülke olmalı mı?" sorusu yöneltilecek.

700 yıllık zafere gönderme

Londra ile Edinburgh geçen yıl ekim ayında, referandumun yapılmasıyla ilgili "Edinburgh Anlaşmasına" imza koymuştu. İngiltere Başbakanı David Cameron ile İskoçya'daki bölgesel hükümetin başbakanı ve ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Alex Salmond, referandumda İskoç halkına bağımsızlıkla ilgili cevabın "evet" ya da "hayır" olacağı tek soru yöneltilmesi ve İskoçya'da halk oylamasına 16 yaş üzerindeki herkesin katılabilmesi konularında uzlaşma sağlamıştı.

Ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi (SNP) referandumu, İskoçların İngilizleri yendiği Bannockburn Savaşı'nın 700'üncü yıl dönümünün kutlanacağı 2014 yılında yaparak, milliyetçi eğilimlerden fayda sağlamayı umuyor. Ancak İskoçya'nın bağımsızlığı halinde özellikle ekonomik olarak oluşabilecek belirsizlikler dolayısıyla bağımsızlığa karşı olanlar da bulunuyor.

İskoçya'da yapılan son kamuoyu yoklaması, bağımsızlığı savunanların yüzde 29, "İskoçya bağımsız bir ülke olmalı mı?" sorusuna "hayır" yanıtını verenlerin ise yüzde 47 olduğunu ortaya koydu. Ancak halkın yüzde 25'ine yakınının bağımsızlığa ilişkin henüz karar vermediğine dikkat çekiliyor.

(Deutsche Welle Türkçe)