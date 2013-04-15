'Katalan Devleti' için komite kuruldu

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Artur Mas, bağımsızlık çalışmalarına hız verdi. Katalan Yönetimi, gelecekte nasıl bir devlet yapısı benimseyeceğini belirlemek için uzmanlardan ve entelektüellerden oluşan bir komite kurdu.

Bunun için Bu komite eğitim, savunma, maliye, vergi sistemi ve enerji alanlarında devletin nasıl bir politika izleyeceğine karar verecek.

trtturkhaberdar.com'da yer alan El Pais'in haberine göre, Komite tarafından hazırlanan çalışmanın en geç bir sene içinde, Artur Mas hükümetine sunulacağı belirtildi.

Bilindiği üzere Katalan Özerk Yönetimi 2014 yılında referanduma gitmeyi ve ardından İspanya’dan ayrılarak bağımsız bir devlet kurmayı hedefliyor.

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin geçenlerde açıkladığı “Yalnızca bir öğrenci bile İspanyolca eğitim almak istediği takdirde, tüm sınıf derslerin bir kısmını İspanyolca görmek zorundadır” kararıyla Katalonya okullarında İspanyolca eğitimi zorunlu hale getirilmiş, ancak Katalonya Özerk Yönetimi mahkemenin kararını tanımadığını açıklamıştı.

Katalonya Eğitim Bakanı Irene Riga, İspanyol adaletini hiçe sayarak “Bu kararı uygulamayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Artur Mas ise, İspanyolca eğitim dili olduğu takdirde, kültürel kimliklerinin zarar göreceğini öne sürmüştü.