İskoçya bağımsızlık virüsünü yaydı

Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın parçalanmasıyla Avrupa’nın doğusunda

birçok yeni devlet ortaya çıkmıştı. Buna karşılık, Batı Avrupa’da, eski ulus

devletler sonsuza kadar sabitlenmiş gibi görünüyordu. Zaman zaman, kısmen

saldırgan hale gelebilen ayrılık eğilimleri ortaya çıksa da ayrılık taraftarlarının bu

isteklerini hayata geçirme şansları oldukça zayıf görünüyordu. İskoçya’da

bağımsızlık için halk oylaması kararı alındığında bu durumun değişeceği

düşünülmüştü. Ancak anketlerin de gösterdiği gibi, oylamadan “hayır”

sonucu

çıktı. İskoçya bağımsız olamasa da en azından bağımsızlık yönünde harekete

geçilmiş olmasının Batı Avrupa’daki

bir dizi ayrılıkçı eğilim için de teşvik edici

olabileceği öngörülüyor.

Katalonya

İskoçya’nın bağımsızlık virüsü, Batı Avrupa’nın hiçbir yerinde

Katalonya’da

olduğu kadar etkili olmadı. Franco diktatörlüğü döneminde Katalanca

yasaklanmıştı. Günümüzde ise bölge kendi yerel parlamentosuna, kültürel ve

politik otonomiye sahip. Ancak bu durum artık Katalanlar için yeterli değil.

Özellikle ekonomik nedenlerden dolayı bağımsızlık talebinde bulunuyorlar.

Katalanlara göre, bölgenin tüm zenginliği İspanya devleti tarafından emiliyor.

Ekonomik krizden bu yana, bağımsızlık yanlılarının sayısı belirgin biçimde artış

gösterdi. Bu nedenle, Barselona bölge yönetimi, kasım ayında bağımsızlık için,

İskoçya’dakine benzer bir biçimde referanduma gitmek istiyor. Ancak, İngiliz

hükümetinin aksine, Madrid’in böyle bir süreci kabul etmeye niyeti yok. Bu

nedenle de ihtilaf kaçınılmaz görünüyor.

Bask Bölgesi

Bask dili ve milliyetçiliği de benzer bir biçimde Franco döneminde bastırılmıştı.

Katalonya’nın aksine Bask Bölgesi, ekonomik olarak daha zayıf bir görüntüye

sahip. Bu nedenle, günümüzdeki Bask milliyetçilerinin bir kısmı

Katalonya'dakilere göre daha militan bir duruş sergiliyorlar.

Bask ayrılıkçı örgütü

ETA, Madrid’den ayrılma amacına ulaşabilmek için yaklaşık 50 yıl içinde

800’den fazla insanı öldürdü. Üç yıl önce ise şiddet eylemlerine son verdiler.

Ancak ne saldırılar, ne de siyasi pazarlıklar Bask Bölgesi’ni, bağımsızlık bir

yana, bir referandum olasılığına dahi yaklaştırmaya yetmedi. İspanyol Anayasa

Mahkemesi'ne göre, merkezi İspanya yönetimi bile tek başına böyle bir

referandumu engelleyebilir. Bu nedenle İspanya yönetimi, Katalonya’da olduğu

gibi Basklar için de bir halk oylaması olasılığını geri çevirdi.

Flandre

Flaman milliyetçiliği kendine özgü bir durum teşkil ediyor. Belçika, halihazırda

anadili Hollandaca olan Flamanlardan, Fransızca konuşan Volanlar (Almanca

konuşan halk da buna dâhil olmak üzere) ve iki resmi dili olan Brüksel’den

oluşuyor. Flamanlar’ın ayrılması halinde Belçika, nüfusunun ve ekonomik

gücünün yarısından fazlasını kaybetmiş olacak. Yani, Belçika’dan geriye çok az

şey kalacak. Buradaki en önemli ihtilaf noktası ise hem AB’nin hem de

NATO’nun merkezi olan Brüksel’in durumu. Volanya’nın durumunun ne olacağı

da belirsiz. Fransa, Lüksemburg ve hatta Almanya’yla birleşme fikri de sürekli

gündeme geliyor. Ancak Belçikalıların çoğu şimdiye dek birlikte yaşamaktan

yana bir irade ortaya koydular.

Padanya

Güney İtalya’daki bu ayrılık hareketi ise daha çok ekonomik nedenlerle teşvik

ediliyor. Lombardiya, Aosta, Piyomonte, Ligurya, Veneto ve Emilia – Romagna

bölgeleriyle Kuzey, sanayi ve bankalarıyla İtalya’nın milli gelirinden büyük bir pay

elde ediyor. Buna karşın, birçok Kuzey İtalyalı, ülkenin orta ve güney bölgelerinin

bu zor elde edilen kazancı har vurup harman savurduğuna inanıyor. 1990’lı

yıllarda Kuzey Ligi (Lega Nord) Partisi, adını Po Ovası’nın İtalyancası olan

‘'pianura padana''dan alan Padanya için tam bağımsızlık istiyordu. Bugün ise

parti daha ılımlı. Şu anki talepleri, Kuzey’in kazanılan gelirin dörtte üçünü, önce

Roma’ya göndermek yerine kendine ayırabilmesi.

Güney Tirol

Güney Tirol'da siyasal - ekonomik

ve tarihsel – kültürel faktörler öne çıkıyor.

Güney Tirol, Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Avusturya – Macaristan

İmparatorluğu’na aitti. Daha sonra ise İtalya’ya verildi. Bölge, Mussolini

zamanındaki yoğun İtalyanlaştırma sürecinden

sonraki dönemde siyasi anlamda

ve dil açısından hep biraz daha fazla özerklik elde etti. Zengin bir bölge olan

Güney Tirol, devlet gelirlerinin büyük bir kısmını kendine ayırma hakkına dahi

sahip. Yani, aslında Güney Tirol, uzun zamandır özgür görünüyordu. Ancak,

devlet borçları krizi, ayrılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İtalya,

Yunanistan’dan sonra Euro Bölgesi'nde en çok borcu olan ülke. İtalyan

ekonomisi, toparlanmakta güçlük çekiyor. Kendi durumları iyi olan birçok Güney

Tirol’lu, İtalya’nın geri kalanının bu problemiyle uğraşmak istemiyor. Bu nedenle

de ‘’Roma’dan ayrıl’’ fikrini giderek daha fazla destekliyorlar.

Korsika

Fransa, çok uzun bir süre Korsika dilini adadaki kamusal hayattan ve okullardan

tamamen söküp atmaya çalıştı. Otonomi taleplerine karşı mücadele etti.

Militan gruplar, özellikle de Korsika

Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNC), yıllarca

Fransız devletinin temsilcisi ve sembollerinin yanı sıra, kara Fransızlarının

yazlıklarına saldırılar düzenleyerek

Fransa'dan şiddet yoluyla ayrılmaya çalıştı.

FLNC, şiddet eylemlerine son verme kararını henüz geçen yaz duyurdu. Ancak

ihtilaf potansiyeli hâlâ mevcut; 2000 yılında Lionel Jospin’in idaresindeki

Sosyalist Fransız Hükümeti’nin ihtiyatlı otonomi önerileri, muhafazakâr

muhalefetin engeline takıldı. Çünkü muhalefet, böyle

bir otonominin, diğer

bölgeleri de daha fazla bağımsızlık talep etmeye teşvik edeceğine inanıyordu.

Geleneksel olarak Paris'te de ülkenin birliği açısından tehlike oluşturacağı

gerekçesi ile bölgesel dillere çok fazla hoşgörü ile bakılmıyor.

Bavyera

Tüm bu bağımsızlık talepleri içinde, kuşkusuz kendi devletlerini kurmayı ciddi

anlamda en az düşünenler Bavyeralılar. Ancak yine de Bavyera, bugün resmi

isminin önünde ‘'özgür'' sıfatını taşıyor. Ayrıca, Bavyera’nın kendi

ayakları

üstünde durabileceği su götürmez bir gerçek.

Bavyera yüzölçümü olarak Almanya'nın en büyük eyaleti. Bunun yanı sıra,

nüfusu, 13 milyonla İsveç ya da Portekiz’in toplam nüfusundan fazla. En önemlisi

ise Almanya’nın en büyük ekonomik kazancına sahip. Bavyera’ya daha fazla

özerklik verilmesi tartışmalarında da en çok eyaletler arasındaki gelir farkı öne

çıkıyor.

Yani ayrılıkçılar burada da mevcut.

Ancak şimdiye kadar bu düşünceler büyük bir

harekete dönüşmedi.

