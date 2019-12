İskoç birası hayvanseverleri çıldırttı

Yüzde 55 alkol içeriğiyle dünyanın en sert birasını üreten İskoçyalı şirket BrewDog, ürününü daha farklı kılmak için çok ilginç bir yönteme başvurdu. Şirket, “The End of History” (Tarihin Sonu) adlı birayı ölü hayvanların içinde piyasaya sundu.





Şişesi 500 sterlin (1,172 bin TL) olan bira Pazar günü satışa sunuldu. Şirket, piyasaya sürülen ilk 12 şişeyi ölü sincap, gelincik ve yabani tavşan ölüsü içinde sundu. BrewDog’un sahibi James Watt, “Cahil insanlardan gelen tepkilere rağmen, biz biramızı hayvan doldurma sanatıyla sunabileceğimiz harika bir piyasa olduğunu kanıtladık” dedi.





İlk 12 şişenin satışa çıktığı birkaç saat içinde satıldığına dikkat çeken Watt, biralarını alan kişilerin ürünlerini "beyinleri yıkanmış içki karşıtlarının" gözleri önünde keyifle içmelerini dilediklerini belirtti.





BrewDog şirketinin bulunduğu İskoçya’nın Fraserburgh kasabası, farklı isimlere ve çok yüksek alkol değerine sahip biraları ile ünlü. Kasabada üretilen bir diğer bira, yüzde 32 alkol oranına sahip Tactical Nukleer Penguin (Taktik Nükleer Penguen ) ve Trashy Blonde (Süprüntü Sarışın).





Biraların üreticisi Portman Group şirketi, sundukları farklı isimlerle müşterileri çekmeyi amaçladıklarını söylüyor.



ELEŞTİRİLERE YANIT



BrewDog, internet sitesinde yaptıkları pazarlama şeklinin arkasında durduklarını belirtti ve şu açıklamayı yaptı: “Sınırları zorlamak ve insanların bira ve biranın nasıl içildiği hakkındaki görüş açılarını değiştirmek istiyoruz.” Açıklamada ayrıca, “İnsanlara genel akımın dışında bakış açıları ve kendine özgü özelliklere sahip biralar olabileceğini göstermek ve biraya olan tutkuyu artırmak istiyoruz" denildi. Watt, birayı savunmalarına rağmen "The End of the Story"nin bir daha üretilmeyeceğini ve bu tür bir girişimi bir kez yapmayı planladıklarını belirtti.