İskoç bilim insanları erimeyen dondurma yaptı

İskoç bilim insanları erimeyen dondurma bulduklarını açıkladı. Yeni formül sayesinde dondurmalar daha uzun süre erimeden muhafaza edilebilecek.

Edinburgh ve Dundee üniversitelerinin ortak yürüttüğü çalışma sonucu keşfedilen protein sayesinde dondurmalar artık erimeyecek. Araştırma neticesinde soya fasulyesinde doğal olarak bulunan 'BsIa' isimli proteinin dondurma içindeki su, yağ ve havayı bir arada tuttuğunu ve dondurmaların daha yavaş erimesine sebep olduğu keşfedildi.

NTV'de yer alan habere göre, uzmanlar buldukları proteinin dondurmanın tadında ve dokusunda da ilerleme sağlayacağını bildirdi. Bulunan protein sayesinde dondurmalar artık daha az yağ kullanılarak üretilebilecek.

Yapılan keşfin enerji harcamalarını da azaltacağı belirtiliyor. Bulunan yeni protein sayesinde dondurma üreticileri artık ürünlerini daha az enerji kullanarak daha uzun süre erimeden muhafaza edebilecek. Erimeyen dondurmaların 3 yıl ila 5 yıl arasında raflarda yerini alması bekleniyor.