-İSKİTLER'E 40 KATLI BİNA ANKARA (A.A) - 15.05.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, İskitler'de boşaltılan oto sanayi sitelerinin bulunduğu bölgeye yapılması planlanan Merkezi İş Alanları (MİA) Projesi'ni hayata geçiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İskitler'de boşaltılan oto sanayi sitelerinin bulunduğu bölgeye yapılması planlanan MİA Projesi için çalışmalar devam ediyor. Beş etap olarak planlanan proje alanının ilk etabı içinde kalan binaların yıkım işlemleri başladı. Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin'in proje alanı hakkında yaptığı bilgilendirmeye de yer verildi. Buna göre, Gökşin, ilk etapta yaklaşık 100 bin metrekare arazi üzerinde yer alan 5 binanın yıkımının sürdüğünü belirterek, bu yıl içinde inşaat çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Yeni plana göre yolların hemen açılacağını aktaran Gökşin, Başkent'in 40 katlı ''en büyük'' binasının da İskitler'de yapılacağını ifade etti. İlk etapta ayrıca 40 bin metrekarelik ''modern'' bir Alışveriş Merkezi, 24 bin metrekarelik alan üzerinde sektör çarşıları, etap ana yolunun tam ortasında 12 bin metrekarelik yeşil alanı da bulunan büyük bir meydan ve tiyatrodan sinemaya kadar pek çok yapının bir arada olacağını belirten Gökşin, etap için 200 milyon dolar tutarında bir yatırım yapılacağı bilgisini verdi. Projenin, ATO meslek komitelerinden farklı sektörlere yönelik kurdukları 9 kooperatifin gelir ortaklığı modeli ile hayata geçirileceğine işaret eden Gökşin, arsalarını kooperatife devreden mülk sahiplerinin, arsaların büyüklüğüne göre kazanılan gelirden pay elde edeceğini vurguladı. -''ULAŞIM TRAMVAYLA SAĞLANACAK''- İki aşamadan oluşacak MİA'nın ilk etap çalışmalarının Büyük Sanayi Tesviyeciler Caddesi'nde yürütüleceğini kaydeden Gökşin, ''İş ve alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatro salonları, sokak üstü dükkanları ile geniş bir meydanı bulunacak MİA 1'de toplu ulaşım raylı sistemle, tramvayla sağlanacak. Hemen ardından başlayacak olan MİA 2 ise daha çok konutlar ve rezidanslardan oluşacak'' ifadelerini kullandı.