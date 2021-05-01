İskilipli Atıf anmasına katılan Çorum Valisi Çiftçi ve Kaymakam Eligül için soruşturma izni verilmedi

Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteği ile gerici isyanlara destek veren, Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf, ölümünün 95. Yılına denk gelen 4 Şubat’ta bazı AKP’lilerin de katıldığı törenle anıldı. Söz konusu anma tartışma yaratırken, katılım gösteren Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında soruşturma izni verilmedi.

Çorum Cumhuriyet Savcılığı, “eylemlerin kişisel nitelikte olduğunu”, Samsun Cumhuriyet Savcılığı ise “soruşturulması gereken suç unsuru bulunmadığını” savundu.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Vali Çiftçi ve Kaymakam Eligül’e ilişkin incelemesini tamamladı. Çiftçi ve Eligül hakkında “anayasayı ihlal”, “görevi kötüye kullanma”, “suçu ve suçluyu övme” suçlarını işledikleri ve “Atatürk Aleyhine Suçlar Hakkında Yasaya muhalefet ettikleri” iddiasıyla şikâyetçi olunduğu anımsatılan incelemede, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, dosyayı, “Çiftçi ve Eligül’ün mülki idare amiri olmaları ve eylemlerinin kişisel nitelikte olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği” kaydedildi.

“Çiftçi ve Eligül’ün anma programına katılmalarından ibaret eylemin herhangi bir suçun yasal unsurunu oluşturmadığı ve soruşturulması gereken suç unsuru bulunmadığı” savunulan incelemede, “soruşturmaya yer olmadığına” karar verildi.