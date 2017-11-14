İSKİF’2017 İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı, kapılarını açıyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kariyer ve İstihdam Fuarı (İSKİF\'2017), 17 Kasım\'da kapılarını ziyaretçilere açacak. İşletmelerin, kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyduğu ve duyacağı işgücü açığının giderilmesi ve iş arayanlara firmaları tanıma imkanı sağlayacak olan fuar, 2 gün sürecek.

İstanbul Valiliği, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile 17-18 Kasım tarihinlerinde düzenlenecek olan İSKİF’2017\'ye, tüm sektörlerden seçkin firmalar katılacak. \'İş\'te Doğru Adres\' sloganıyla, İstanbul Yeşilköy\'deki İstanbul Wow Otel\'de düzenlenecek olan fuar boyunca, uzman kişilerce eğitim, seminer, konferans, panel, söyleşi gibi etkinlikler düzenlenecek.

İSKİF’2017\'nin amacının işletmelerin ihtiyaç duyduğu işgücü açığının giderilmesine katkı sağlayacağını belirten İstanbul Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen, \"İşletmelerin; kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyduğu ve duyacağı işgücü açığının giderilmesine, İŞKUR’un düzenlemiş olduğu mesleki eğitim projelerinden yararlanmasına, yeni işe almış olduğu işgücünü ile ilgiliistihdam teşviklerinden yararlanmasına, işsizliğin azalmasına, istihdamın artmasına ve işyerlerinin nitelikli işgücüyle çalışmasına katkıda bulunacak\" dedi.

\'İŞ ARAYANLAR, FİRMALARLA GÖRÜŞME İMKANI BULACAK\'

Fuarın, işsizlerin, katılmcı firmalarla yüz yüze görüşmelerine de olanacak sağlayacağını belirten Yelmen, \" İşsizlerin, fuara katılan firmalarla yüz yüze görüşerek; işyerlerini tanımalarına, istihdam politikaları hakkında bilgi sahibi olmalarına, işe girmelerine, mesleği olmadığı için işe girmekte zorlananların İŞKUR ‘un düzenlediği mesleki eğitim projelerinden yararlanarak nitelik kazanmasına yarar sağlayacak. Fuar ayrıca, MEB\'e bağlı teknik ve mesleki eğitim veren okulların 11. ve 12. sınıflarda okuyan orta öğretim öğrencileri ile üniversitelerde okuyan öğrencilerin staj yapmak istedikleri işletmeleri seçmelerine imkân verecektir\" diye konuştu.

Katılımcı firmalar fuar boyunca, işyerinde uygulanan ücret politikası, çalışanların eğitim seviyeleri ve profilleri, yeni alacakları işgücünün hangi eğitim seviyesinde ve mesleklerden olacağı, kariyer yapma durumları gibi konularda tanıtımlarını yapacak.