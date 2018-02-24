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İSKİ'den su kesintisi açıklaması

Haber: İstanbul,(DHA) İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, Pazartesi günü Sarıyer, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu'nun bazı bölgelerind

24 Şubat 2018 17:23

Haber: İstanbul,(DHA)
İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, Pazartesi günü Sarıyer, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu\'nun bazı bölgelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacağını bildirdi.
İSKİ\'den yapılan açıklama şöyle:
Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, 26 Şubat 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 27 Şubat 2018 Salı günü 02:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. 
Su Alamayacak Bölgeler:
Beyoğlu İlçesi: Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş Hasanefendi ve Ömer Avni Mahalleleri ile Gümüşsuyu Mahallesi alt kotları.
Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy Mahalleleri ile Bebek Mahallesi alt kotları
Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.
Şişli İlçesi: Yayla, Feriköy ve Yenişehir Mahalleleri.
 

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