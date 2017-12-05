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Yaşam

İSKİ'den İstanbullulara "don" uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), sayaçları donmaya karşı korumaları konusunda İstanbullulara uyarıda bulundu

05 Aralık 2017 20:11

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), sayaçları donmaya karşı korumaları konusunda İstanbullulara uyarıda bulundu.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği kaydedildi. Hava sıcaklığının 0 santigrat derecenin altına düşmesi ile su sayaç ve tesisatları, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayaçların donmaya karşı korunması abonelerin yükümlülüğündedir. Kar soğuğuna hazırlanarak, su tesisatı ve sayaçlarda donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. 

Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilirler."

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