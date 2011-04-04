-İSKİ'DEN "ÇUKUR" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - İSKİ'den, Küçükçekmece'de önceki gece İSKİ çukuruna düşen araca ilişkin yapılan açıklamada, kaza sonrası Emniyet Müdürlüğü tarafından tutulan tutanakla, araç sürücüsünün ehliyetsiz, 105 promil alkollü ve araçta tek başına olduğunun resmi kayıt altına alındığı bildirildi. İSKİ'den yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, Küçükçekmece'de İSKİ tarafından bir buçuk aydır açık bırakılan, çevresinde güvenlik tedbirleri alınmayan çukura, içinde hamile bir kadının da bulunduğu bir aracın düştüğü, daha önce de bu çukura başka araçların düştüğüne ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi. İSKİ tarafından, Sultan Murat Caddesi'nde 12 Martta, caddenin ömrünü tamamlamış olan atık su hattının yenilenmesi ve artan nüfus sebebiyle boru çapının büyütülmesi için 830 metrelik atık su hattı yenileme çalışması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Söz konusu çalışmada, açık kazı yöntemi yerine kazısız sistem uygulanmaktadır. Böylece, altyapısı yenilenecek olan 830 metrelik kısmın tamamı değil, yalnızca altyapı makinesinin inşa alanına alındığı, uzunluğu 5,8 metre, genişliği ise 1,5 metre olan bir alan açılmıştır. Çalışma alanında, emniyet şeridi, dubalar, ışıklı uyarı levhaları gibi bir inşaat çalışmasında alınması gereken her türlü güvenlik tedbirinin alındığı, söz konusu haberlerde yer alan fotoğraf ve videolarda açıkça görülmektedir. Kaza sonrası Emniyet Müdürlüğü tarafından tutulan tutanakla, araç sürücüsünün ehliyetsiz, 105 promil alkollü ve araçta tek başına olduğu resmi kayıt altına alınmıştır. Çalışmanın başladığı 23 gün içerisinde, başka herhangi bir kaza da meydana gelmemiştir.'' Söz konusu haberlerde yer alan çukurun bir buçuk aydır açık olduğu, başka araçların da bu çukura düştüğü, çalışma alanında güvenlik tedbiri alınmadığı, araçta hamile bir kadının da bulunduğu iddiaları tamamen asılsızdır'' denilen açıklamada, söz konusu haberlerin birçok açıdan kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği kaydedildi.