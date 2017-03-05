İSKİ'de 10 yıldır taşeron olarak çalışan 2 işçi: Alevi olduğumuz için işten çıkarıldık

İSKİ Genel Müdürlüğü’nde 10 yıldır taşeron işçi statüsünde garson olarak çalışan Müslüm Kılagöz (54) ve Kenan Aksünger (51), hiçbir gerekçe gösterilmeden, iş akitleri yenilenmeyerek işten çıkarılınca dava açtı. Kılagöz, "500’ün üzerinde işçinin içinden sadece ikimizi çıkardılar. AKP Esenler İlçe Başkanlığı’na birkaç defa gittim. Onlar da İSKİ Genel Müdürlüğü’yle görüştüler. ‘Facebook paylaşımlarından dolayı çıkardık’ demişler. Bunu sebebi belli, diğer arkadaşım da Alevi ben de Aleviyim. Tamamen keyfi bir uygulama” dedi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, garsonluk yaptığını ancak şirket tarafından temizlik elemanı olarak gösterildiğini dile getiren Kılagöz, tazminatlarını bile alamadıklarını belirtti.

"İsim değişiyor, kişiler aynı"

Kenan Aksünger ise hiçbir neden olmadan aniden işten çıkarıldıklarını ifade etti. 10 yıldır İSKİ’de çalıştığını vurgulayan Aksünger, önce gerekçe olarak ‘emekliliğiniz doldu’ dendiğini kaydetti. Aksünger şöyle devam etti: “Orada emekliliği dolup çalışan bir sürü insan var. Aslında 10 yıldır çalıştığımız firmaların başındaki kişiler de aynı. İhale yapıldı, iki sene PEYTEM’de çalıştık, daha sonra Prizma’da çalıştık. 15 yıldır orada çalışanlar var tazminat vermemek için her yıl girdi çıktı yapıyorlar. Bizi de tazminatsız çıkardılar. Normalde geçen yıllarda arkadaşlarımız emekli olduğunda dilekçesini, evraklarını İSKİ’ye verdiklerinde tazminatlarını alıyorlardı. Bizi çıkarma nedenleri facebook paylaşımlarımızdır. AKP’liler paylaşınca suç olmuyor da biz paylaşınca mı suç oluyor.”

Aksünger ve Kılagöz’ün avukatı Tuğba Ütebay müvekkillerine hiçbir hakları verilmeden işlerine son verildiğini belirterek, “Sadece iki arkadaşımızın iş akdi yenilenmedi. Kendileri sebepleri zaten söylüyor” dedi. Ütebay, gönderdikleri ihtarnameyi de dikkate almadıklarını dile getirerek, “Hukuki süreç başladı. Haklı nedenle fesih gerekçe gösterilmiş ancak nedeni söylenmemiş. İnsan hakları ve onuruna, ayrıca tarafı olduğumuz ILO’ya aykırılık söz konusu” diye konuştu.