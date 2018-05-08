İSKİD: 2017'de bir milyon klima ihracatı gerçekleştirildi

İstanbul, 8 Mayıs (DHA) - İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD), iç pazarda önceki yıl 800 bin adet düzeyinde olan ev tipi split klima satışının, 2017’de bir milyona ulaştığını, bir milyon adet de ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

İSKİD iklimlendirme sektöründe 2017 yılını değerlendirmek amacıyla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de evlerde klima kullanım oranının yüzde 20’ler düzeyinde olduğunu belirten İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet, satışlarda yüzde 22 artış gerçekleşen 2017 yılındaki gibi ÖTV’nin sıfırlanmasının ekonomiye ve yaşam kalitesine katkı sağlayacağını belirtti. Kazakistan’dan Arjantin’e kadar klima ihracatı gerçekleştirildiğini vurgulayan Yönet, “Bölge coğrafyamızdaki sorunlar giderildiğinde, 3.9 milyar dolar olan klima ihracatımızı 10 milyar dolara ulaştırma potansiyeline sahip bulunuyoruz” dedi.

Toplantıda 2016 yılında 797 bine yaklaşan split klima dış ünite satış adetlerinin, geçen yıl 968 bini aştığı açıklanırken Yönet, konutlarda klima kullanım oranının potansiyelin gerisinde olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam ett: “2017 yılında Eylül ayı sonuna kadar ÖTV’nin sıfırlanması, satışlarda yüzde 22 gibi önemli bir artışa yol açtı ve bu sayede, KDV, istihdam ve SGK priminde artış elde edildi.

“Bir milyon adetlik satış 30-35 bin yetkili servis gerektiriyor ve istihdama katkı sağlıyor. Klimanın bir ihtiyaç olduğu gerçeğinden yola çıkarak, ÖTV gibi küçük bir vergiyi yeniden sıfırlayarak, çok daha önemli faydalar sağlanabileceğini belirtmek istiyoruz.”

R-32 gazı, yüksek enerji verimliliğine sahip ve çevre dostu

Dünya klima pazarının 70 milyar doları aştığını söyleyen İSKİD Yönetim Kurulu Üyesi Can Topakoğlu ise, Türkiye’de üretim kapasitesi ile birlikte klima pazarının da hem nicelik, hem nitelik yönünden hızlı bir gelişim gösterdiğini vurguladı. 2017’de klima satışlarındaki hızlı yükselişle birlikte yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağlayan A++ enerji sınıfındaki ürünlere ve inverter kompresörlü ürünlere talebin arttığını anlatan Topakoğlu, AB’ye uyum sürecinin de özellikle çevre ve enerji verimliliği açısından sektördeki teknolojik gelişmeye ivme kazandırdığını belirtti.

İSKİD Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar Komisyonu Başkanı Dr. Andaç Yakut da, sektör olarak çevreye özel önem verildiğini ve AB enerji verimliliği ve çevre yönetmeliklerine uyum kapsamında yüksek enerji verimliliğine sahip ve küresel ısınmaya olan etkisinin çok daha düşük olması sebebiyle R32 gazının Türkiye’de de kullanılmaya başlandığını belirtti.

Yaşam kalitesi ve sağlık için, konfor aralığı, dış ortam sıcaklığına da bağlı olarak kış şartlarında 20-22 derece, yaz şartlarında ise 24-27 ºC ve yüzde 40 - 60 bağıl nem değerleri tercih edilmesi gerektiğini, iç ortam havası ile ilgili memnuniyetsizliğin yüzde 10 artmasının performansı yüzde bir düşürdüğünün bilimsel olarak kanıtlandığını anlatan Dr. Andaç Yakut, “İklimlendirme, klimalar yoluyla kapalı mekânlardaki hava kalitesini arttırır” diye konuştu.