İSKİ barajlardaki  buharlaşmayla gelen su kaybının önlenmesi için düğmeye bastı

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şehrin barajlarında buharlaşan günlük ortalama 400 bin metreküp su kaybının önlenmesi için araştırma yapacak. İmrahor Göleti\'nde 4\'ü profesör 11 bilim insanıyla yapılacak araştırma için 8 Mayıs\'ta ihaleye çıkılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'ne bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü, yaz aylarının yaklaşmasıyla, barajlarda buharlaşma sonucu oluşan su kaybını önlemek için düğmeye bastı. Havadan da görüntülenen İmrahor Göleti\'nde yapılacak araştırma ile birlikte, İstanbul\'da günde ortalama 400 bin metreküplük su kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor.

ARNAVUTKÖY\'DEKİ İMRAHOR GÖLETİ\'NDE DENEY YAPILACAK

\'Yerli Teknoloji Kullanılarak Üretilecek Buharlaşmayı Azaltıcı Ürünün Ekolojik Hayata, Buharlaşma ve Rehabilitasyon Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması\' adı altında yürütülecek araştırma için 8 Mayıs\'ta ihaleye çıkılacak.

Teknik şartnamede, çalışmanın hedefi şöyle açıklandı:

\"İdare tarafından belirlenen Arnavutköy ilçesi İmrahor Göleti\'nde, yerli kaynaklar kullanılarak üretilecek buharlaşmayı azaltıcı ürünün uygulama ve ölçümleri yapılarak, ekolojik hayata, buharlaşma ve rehabilitasyon üzerine olan etkilerinin araştırılması ve elde edilecek sonuçla İstanbul\'da yıllık buharlaşacak suyun azaltılması hedeflenmektedir.\"



BALIK VE KUŞ TÜRLERİ TESPİT EDİLECEK

Uygulama öncesinde yapılacak çalışmalar da belli oldu. Buna göre, kimyasal ürünün uygulanmasına başlanmadan önce göletin çevresi, su miktarı ve gölete gelen su kaynakları belirlenecek. Göletin yüzey alanı ve derinliği ölçülecek, içerisindeki balık ve kuş türleri de tespit edilecek. Uygulama sırasında meydana gelebilecek çoklu ölü balık, su kuşu, kaplumbağa ve suda yaşayan diğer organizmalar ile alg artışının tespiti de yapılacak.

Sıcaklık, iletkenlik, balık türlerinin bolluğu, çözünmüş oksijen ve insansız hava aracı ölçümleri ile uydu görüntüleri de analiz edilecek. Çalışma süresince 1 ara rapor, 1 nihai rapor olmak üzere en az 15 sayfadan oluşacak 2 rapor, Türkçe ve İngilizce olarak İSKİ\'ye sunulacak.

KİMYASAL ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Teknik şartnamede yer alan bilgilere göre, kullanılacak kimyasal ürün \'biyobozunabilir\' özellikte olacak. Uygulama alanı üzerinde köpük oluşumuna neden olmaması beklenen kimyasal ürün, yüzeyde topaklanma da yaratmayacak. Ayrıca su yüzeyinde oluşacak film tabakası atmosferle suyun arasındaki gaz alışverişini engellemeyecek.

4\'Ü PROFESÖR 11 BİLİM İNSANI ARAŞTIRACAK

Araştırma, 4\'ü profesör olmak üzere 11 bilim insanı tarafından yürütülecek. Bilim kurulu; ikisi profesör, biri doçent, biri doktor unvanlı 4 veteriner, besin elementleri alanında uzman profesör unvanlı 1 kimya mühendisi, uzaktan algılama yöntemleri alanında uzman profesör unvanlı 1 harita mühendisi, organik kirleticiler alanında uzman yardımcı doçent unvanlı 1 kimyager, çevre uygulamaları alanında uzman yardımcı doçent unvanlı 1 kimyager, su kalitesi ve arıtım yöntemleri alanında uzman araştırma görevlisi 1 kimyager ve 2 biyologtan oluşacak.

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