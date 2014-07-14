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Yaşam

İSKİ: Su kesintisi yapılmadı ve yapılmayacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), tasarruf amacıyla su kesintisi yapılmadığını ve yapılmayacağını açıkladı

14 Temmuz 2014 21:25

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),su yönetiminde tasarruf amacıyla su kesintisi yapılmadığını ve yapılmayacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İSKİ'dan yapılan yazılı açıklamada, şehirde mevcut su kaynaklarının doluluk oranının yüzde 21, olduğu, bu rakamın toplamda 188 milyon 290 bin metreküp su olduğu belirtildi.

Açıklamada, "aktif hacim" denilen bu su miktarına ilaveten su kaynaklarının "0" kotunun altında ölü hacimde toplam 100 milyon metreküpe yakın kullanılabilirsu bulunduğu aktarılarak,  su toplama hacmi olan kaynakların dışında Melen, Istrancalar ve Yeşilçay regülatörlerinden desu alındığı ifade edildi.

İstanbul'un su durumuyla ilgili bilgilerin kurumun internet adresinden paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, kentte mevsime bağlı su tüketiminin farklılık gösterdiği, nüfus artışının yanı sıra yaz aylarında da tüketimin arttığı kaydedildi.

İSKİ olarak alınan tedbirlerin yanında mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılması için herkese görev düştüğü vurgulanan açıklamada, "Su tükettiğimiz tüm mecralarda alacağımız pratik tedbirlerle tasarruf ettiğimiz her damla su, yine bizim musluklarımızdan akacaktır" denildi.

 

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