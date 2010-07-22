-İSKİ: ''SAYAÇ OKUNMASINDA BAZI HATALAR OLUYOR'' İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4,5 milyon su sayacının okunmasında bazı hataların meydana geldiğini, tespit edilen hatalar için gerekli düzeltmelerin yapıldığını bildirdi. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, bazı basın ve yayın organlarında su okuma işinin taşeron bir firmaya verildiği ve bu nedenle sayaçların yanlış okunduğuna ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi. İstanbul'da 4,5 milyonu aşkın su sayacının bulunduğu ve her sayacın 30 günlük periyotlar halinde okunduğu ifade edilen açıklamada, işlemlerin aksamadan yapılması için ihale yoluyla hizmet alımının yapıldığı vurgulandı. Sayaçların özel firmalar tarafından okunmasının uzun yıllardan beri uygulanan bir yöntem olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Dolayısıyla 4,5 milyon adet sayacın okunmasında da bazı hatalı okumalar olabilmekte, bunlar tespit edildiğinde gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Hatalı okuma sayısı 4,5 milyon abone sayısında kıyaslanmayacak kadar az sayıdadır. Bazı haberlerde 'Şayet otomatik ödeme olsaydı, vatandaşın hesabından tüm miktar alınmış olacaktı' ifadeleri yer almıştır. Su sayaçları online olarak okunmakta, eş zamanlı olarak faturalandırma işlemi yapılmaktadır. Bilgi işlem veri tabanı ile eş güdümlü olarak çalışan sistemde, hataları minimize etmek için kontrol sistemi oluşturulmuştur. Aşırı bir tüketim ya da sayaç arızası şüphesi oluştuğunda, otomatik olarak kontrol için görevlendirme yapılmaktadır.'' Abonelerin isteğine bağlı olarak, fazla ödenen miktarın gelecek ay kesilecek su faturasından düşüldüğü ya da para iadesi yapıldığı ifade edilen açıklamada, hiçbir abonenin mağdur edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.