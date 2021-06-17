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Yaşam

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi

17 Haziran 2021 22:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) su fiyatlarına yüzde 23'lük zam içeren teklifini oy çokluğu ile reddetti.

İSKİİBB Meclisisu zammı
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