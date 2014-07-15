İSKİ: İstanbul'un suları yosunlar yüzünden kokuyor

İstanbul su ve Kanalizasyon İşleri (İSKİ), son günlerde vatandaşların sularda koku olduğuna yönelik şikayetleri konusunda bir açıklama yayınladı. Musluklardan akan suların sürekli denetlendiğini ve sağlığa zararlı bir içerik olmadığını öne süren İSKİ, kokunun kaynağının ‘yosunlar’ olduğunu savunarak “yosunlaşma sebebiyle su kalitesinin estetik parametrelerinde (koku) değişim yaşanabiliyor” dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, İSKİ'den yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Son günlerde İstanbul’un bazı bölgelerinde musluklardan akan su ile ilgili kurumumuza şikayetler ulaşmakta, konuyla ilgili basın-yayın organlarında haberler yayınlanmaktadır. İdaremiz İstanbul halkına düzenli ve kaliteli su temin edebilmek için kesintisiz olarak çalışmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde ilave kaynaklar ve ilave arıtma sistemleri devreye alınmaktadır. İstanbul halkına 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren arz edilen su miktarı günlük ortalama 2,5 milyon m3 civarında iken, 2014 yılı Temmuz ayında arz edilen su miktarı günlük 3 milyon m3‘e ulaşmıştır.

İçinde bulunduğumuz günlerin Ramazan ayına tekabül etmesinden dolayı iftar ve sahur vakitlerinde anlık yüksek su tüketimleri yaşanmakta, bunun sonucu olarak da zaman zaman basınç düşüklükleri meydana gelmektedir. Kurumumuzca kesinti yapılmaksızın şehre sürekli su verilmeye devam edilmektedir.

İdaremiz, su temininde sürekliliği sağlamak maksadıyla şehre yeni kaynaklar ve tesisler kazandırmaya devam etmektedir. Bu kaynakların ve tesislerin devreye alınması aşamasında, su kalitesi sürekli olarak izlenmeye devam edilmekte, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmayan su şehre verilmemektedir. Bununla beraber, yeni devreye alınan sistemlerin testleri aşamasında halkımızdan gelen şikayetler hassasiyetle izlenmekte, şehrin belli noktalarında gerçekleşen bu şikayetlere acilen müdahale edilmekte, gerekli deşarj ve iyileştirme çalışmaları anında yapılmaktadır. Şikayet gelen yerlerden sürekli numuneler alınmakta ve su kalitesi araştırmalarına dönük analizler yapılmaktadır. Koku şikayeti gelen bölgelerde Türk Standartları ve uluslararası standartlar çerçevesinde yapılan analiz ve incelemeler neticesinde suyun kullanılabilirliğine engel olacak herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Sıcaklıkların mevsim normallerin üzerinde seyretmesi, göllerdeki su seviyesinin düşmesi ve yosunlaşma sebebiyle su kalitesinin estetik parametrelerinde (koku) yaşanabilen değişimin suyun kullanımı açısından herhangi bir olumsuz duruma sebebiyet vermesi söz konusu değildir.

İdaremiz İstanbul halkına düzenli ve sürekli su temini için aynı titizlik ve heyecanla çalışmaya devam etmekte olup, halkımızdan gelen her türlü talebi anında karşılamak için gerekli gayreti göstermektedir."