İSKİ ihalesinde 'sızıntı' oldu

İSKİ ihalelerinde Kamu İhale Kurumu'nca ortaya çıkarılan 'kuruşu kuruşuna aynı teklifler' durumu bir kez daha tekrarlandı. Son olarak 5 firmanın İSKİ'nin bir ihalesinde verdiği teklifler gizli kalması gereken 'aşırı düşük teklif sınır değeri' ile kuruşu kuruşuna aynı çıktı.



Referans gazetesinde yer alan bir habere göre, İSKİ'nin bir ihalesi daha "kuruşu kuruşuna aynı teklifler" ile ihale tarihine geçti. Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün incelenmesi talebiyle Kamu İhale Kurumu'na (KİK) başvurduğu "Avrupa Bölgesi 8. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı" ihalesinde çarpıcı sonuçlar bulundu.



Kamu İhale Kurumu'nun yaptığı incelemede, 68 tekliften 54'ünün çeşitli nedenler ileri sürülerek ihale dışı bırakıldığı saptandı. Kurum, 5 firmanın ise kuruşu kuruşuna aynı teklifi verdiğini ve verilen tekliflerin gizli kalması gereken "aşırı düşük teklif sınır değeri" ile kuruşu kuruşuna aynı olduğunu belirledi.



İSKİ'nin tartışmalı ihalelerine bir yenisi daha eklendi. İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2008 tarihinde "Avrupa Bölgesi 8. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı" için ilana çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 20 milyon 132 bin 365 TL olan ihaleyi 12 milyon 784 bin 60 TL'lik teklifiyle Akyurt İnşaat Mühendislik Turizm San. ve Tic. AŞ kazandı. Ancak ihale bir süre sonra Kamu İhale Kurumu'nun gündemine incelenmek için alındı. İhalenin incelenmesini talep edenler arasında Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün de bulunması dikkat çekti. Kamu İhale Kurumu'nun yaptığı incelemede ise enteresan sonuçlara ulaşıldı. KİK'in yaptığı incelemeye göre, ihalede 68 tekliften 54'ü farklı gerekçelerle "geçersiz" sayılmıştı. Tekliflerden 32'si de birim fiyat analizinde yer alan değerler reel olmadığı için ihale dışı bırakılmıştı. Ancak Kamu İhale Kurumu, söz konusu ihale dışı bırakma işlemlerinin bir kısmının "mevzuata uygun olmadığı" sonucuna vardı.



Kuruşu kuruşuna aynı çıktı



İnceleme, daha önceki İSKİ ihaleleriyle gündeme gelen ve KİK tarafından "hayatın doğal akışına aykırı bulunan" "kuruşu kuruşuna aynı teklifler"in bir kez daha gerçeğe dönüştüğünü ortaya koydu. KİK'in incelemesine göre, ihalede birbiri ile aynı teklif değerini veren istekliler olduğu saptandı. KİK kararında, "Burada asıl dikkat çekici husus, ihalenin üzerinde bırakıldığı firmayla birlikte toplam 5 istekli aşırı düşük teklif sınır değeri olan 12 milyon 784 bin 51 lira 59 kuruş değerinde teklif verdi" denildi. İSKİ ise gizli bilgi olan aşırı düşük teklif sınır değerini kuruşu kuruşuna hesaplayan 5 istekliden Akyurt İnşaat lehine ihaleyi sonuçlandırdı. İSKİ, Akyurt İnşaat'ı iş deneyim belgeleri tutarı en yüksek firma olduğu için tercih etti.



Bu tarz teklifler yeni değil



Kamu İhale Kurumu, söz konusu tüm usulsüzlüklerin "ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur" hükmüne bağlı olarak iptal kararı gerektirdiğini belirledi. Ancak söz konusu ihaleyle ilgili iptal kararı verme yetkisinin bulunmadığına dikkat çeken kurum, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve cezai yönlerden gereğinin yapılması için konunun İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesi kararını oy çokluğuyla aldı.



"Kuruşu kuruşuna aynı teklif verme" olayı İSKİ için yeni bir durum değil. İSKİ tarafından geçen yıl yapılan iki ihalede daha, 57 firmanın kuruşu kuruşuna aynı teklifleri verdiği ortaya çıkmıştı. Kamu İhale Kurumu da gelen şikâyetler üzerine ihaleleri gündemine almıştı. KİK yaptığı inceleme sonucu, kuruşu kuruşuna aynı teklifleri "hayatın doğal akışına aykırı" bulmuş ve konuyu incelemesi için yine İçişleri Bakanlığı'na iletmişti.

İSKİ'den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.



İhalenin neden iptal edilmesi gerekiyor



KİK'in İSKİ ihalesinin iptal gerektirdiği yönünde karar vermesinin en büyük gerekçesi "aşırı düşük teklif sınır değeri". Yapım işlerinde ihale komisyonu, önerilen düşük fiyatların ne kadar gerçeğe uygun olduğunu bu sınırı hesaplayarak belirliyor. Çünkü geçmişte birçok ihale çok aşırı fiyat kırımları ile karşılaşıp, sonrasında inşaat sürecinde yarım kalmıştı. Bu nedenle böyle bir sınır hesaplanması usulü getirilmişti. Uygulamaya göre, bu sınırın 1 kuruş dahi altında teklif edilse bile ihale dışında kalınıyor. Bu nedenle bu sınırın ihale komisyonunca gizlenmesi gerekiyor. İSKİ'nin ihalesinde aşırı düşük teklif sınır değerinin kuruşu kuruşuna 5 firma tarafından aynen, "fiyat" olarak teklif edilmesi, bu nedenle hem doğal hayatın akışına aykırı hem de bu sınır değerin -bir şekilde- bilindiği kanaatini uyandırıyor.



Şirket 2005 yılında kuruldu



Akyurt İnşaat Mühendislik şirketi 2005 yılında kuruldu. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Bayram Akyurt. İTO kayıtlarına göre Akyurt'un ortağı olduğu üç şirket daha bulunuyor. Şirketlerin isimleri şöyle: Yol-Su İnşaat Turizm Gıda, Eyüp İnşaat Mühendislik, Model İnşaat Mühendislik Şirketi.

