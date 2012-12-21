İSKİ hatlarında arızalar arttı; İstanbul'un yarısı suya ulaşamıyor!

Ahmet Küçük

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akucuk@t24.com.tr

İstanbul'un birçok bölgesinde su kesintisi uygulanıyor. 14 milyonluk megakentte nüfusun yoğunlukla yaşadığı Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şile, Şişli ve Beyoğlu'na uzun süre su verilemedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesinde açıkladığı "vizyon"unda "İstanbul'un su medeniyetinden güç alarak, su yönetimnde insanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişime açık lider kurum" denilmesine rağmen su kesintileri İstanbulluları canından bezdirdi.

İstanbul'un 18 ilçesine muhtelif zamanlarda uzun süreli su kesintisi uygulanıyor. Yaklaşık 14 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da nüfusun yarısı su kullanamıyor.

Arnavutköy'de 192 bin, Avcılar'da 384 bin, Bağcılar'da 747 bin, Bahçelievler'de 600 bin, Başakşehir'de 284 bin, Büyükçekmece'de 193 bin, Esenler'de 461 bin, Esenyurt'ta 500 bin, Eyüp'te 346 bin, Gaziosmanpaşa'da 482 bin, Kadıköy'de 532 bin, Kağıthane'de 420 bin, Küçükçekmece'de 711 bin, Sarıyer'de 287 bin, Sultangazi'de 483 bin, Şile'de 29 bin, Şişli'de 321 bin ve Beyoğlu'nda 248 bin kişi yaşıyor.

İSKİ'den su kesintilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Terkos-Kağıthane ve Terkos-İkitelli isale hatlarında meydana gelen arızlar ve terfi merkezlerinde muhtelif enerji kesintileri sebebiyle İstanbul'un bazı bölgelerine su verilememektedir. Onarım çalışmaları süratle devam etmektedir" deniliyor.

Buna göre;

Arnavutköy: Ana isale hattında boru patlağı - Su saat 23:50’de verilecek,



Avcılar: Ana isale hattında boru patlağı - Su saat 23:59’da verilecek,



Bağcılar: İsale hattında bakım ve calısmalar - Su saat 23:58’de verilecek,



Bahçelievler: İsale hattında bakım ve calısmalar - Su saat 23:58’de verilecek,



Başakşehir: Ana isale hattında boru patlağı, Deplase edilen ana isale hattı bağlantısı - Su saat 23:58’de verilecek,



B.çekmece: Enerji kesintisi problemi - Su saat 23.00’de verilecek,

Esenler: Ana isale hattında boru patlağı - Su saat 23.00’de verilecek,

Esenyurt: Ana isale hattında boru patlağı - Su saat 23.00’de verilecek,

Eyüp: Ana isale hattında boru patlağı - Su saat 23.50’de verilecek,

Gaziosmanpaşa: Basınç düşüklüğü - Su saat 16:00’da verilecek,

Kadıköy: Su patlağı - Su saat 16:00’da verilecek,

Kağıthane: Basınç düşüklüğü - Su saat 16:00'da verilecek,

Küçükçekmece: Ana isale hattında boru patlağı - Su saat 23.59’da verilecek,

Sarıyer: Basınç düşüklüğü - Su saat 22:00’de verilecek,

Sultangazi: Basınç düşüklüğü - Su saat 16:00’de verilecek,

Şile: 300 luk boru kırığı - Su saat 17:00’de verilecek,

Şişli: Basınç düşüklüğü - Su saat 18:00’de verilecek.