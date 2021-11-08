İSKİ Genel Müdürü Mermutlu: Artık İstanbul'da su baskını tarih olacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul’da su baskını sorunu yaşanan 104 noktadan 83’ünde bu sorunu çözdüklerini belirterek, "Şu an 21 proje devam ediyor. Bunları da kısa bir sürede çözdüğümüzde, artık İstanbul'da su baskını tarih olmuş olacak" dedi.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'daki müsilaj ve su baskını sorununa karşı İSKİ'nin yürüttüğü projelere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Mermutlu, İstanbul’da su baskını sorunu yaşanan 104 noktanın 83’ünde çalışmaların tamamlandığını, şu an 21 projenin devam ettiğini bildirdi. İSKİ'nin müsilaj ile ilgili projeleri hakkında da bilgi veren Mermutlu, müsilaja mücadele kapsamında 25 projeyi 2022 yılı yatırım programına aldıklarını söyledi.

Mermutlu, su baskını yaşanan noktaları projelendirdiklerini ve büyük çoğunluğunda su baskını riskine son verdiklerini belirtti. Mermutlu, “Arnavutköy’den başlayıp Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Kadıköy, Beşiktaş ve Bahçelievler’e kadar bütün noktaları belirleyip projelendirdik. Pandemiden de istifade ederek İstanbul’da su baskını olan 104 noktanın 83’ünü tamamladık. Şu an 21 proje devam ediyor. Bunları da kısa bir sürede çözdüğümüzde, artık İstanbul'da su baskını tarih olmuş olacak. Bu nedenle de çok mutluyuz. Buraları çözdükçe, özellikle yağmur yağdığında herhangi bir sıkıntı olmadığını gördükçe mutlu oluyoruz” dedi.

"Müsilajla mücadele kapsamında gerekli olan bütçe 1 milyar euro"

Müsilajla mücadele kapsamında 19 ileri biyolojik arıtma tesisi, 5 derin deşarj ve bir tünel projelerinin olduğunu söyleyen Mermutlu, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununu ortadan kaldırmaya yönelik yürütülen 25 projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan bütçenin yaklaşık 1 milyar euro olduğunu belirtti. Hükümetin henüz böyle bir bütçe sağlamadığını söyleyen Mermutlu, “Böyle bir bütçe henüz sağlanmadı. Ama bununla ilgili merkezi hükûmetin bir çalışması olduğunu duyuyoruz. Belki böyle bir krediyi bize İller Bankası üzerinden kullandırılacağı söyleniyor. Böyle bir kredi eğer kullandırılırsa bu projelerin birçoğunu biz çok kısa bir zamanda yapar, işletmeye alırız” diye konuştu.

"Merkezi hükûmetten para gelirse süreç hızlanacaktır"

Müsilaja yönelik yürütülen 25 projeyi 2022 yılı yatırım programlarına aldıklarını, ancak söz konusu projelere yeterli bütçeyi ayıramadıklarını belirten Mermutlu, şu şekilde konuştu:

"Bu projeler 2022 yılı yatırım programımızda var ancak bunlara yeterli bir finans ayıramıyoruz. Çünkü bizim devam eden diğer işlerimiz var. Ayrıca içme suyuyla ilgili yükümlülüklerimiz var. Bunların işletmeleri söz konusu. Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi söz konusu. Dolayısıyla bunları, bir anda hepsini birden yüklenip yapmak mümkün değil. Buna, yani değil biz, belki gelişmiş ülkeler de buna bu kadar bir para kısa zamanda ayıramaz. Ama biz bunları yatırım programımıza koyduk. Merkezi hükümetten para gelirse bunlar hızlanacaktır. Ama gelmezse de biz bunları peyderpey yapacağız.”

Müsilajla ilgili çalışmaların, kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Mermutlu, “Kısa vadeli çalışmalar, günübirlik hemen o anda yapılması gerekenler. Uzun vadeli olarak ise o bölgeye atık su veren arıtma tesislerinin iyileştirilmesi gerekiyor” dedi.

“İSKİ’nin ağırlıklı gündemi atık sular”

İSKİ’nin gündeminde ağırlıklı olarak atık su tesislerinin bulunduğunun altını çizen Mermutlu, “İSKİ'nin şu anda gündeminde ağırlıklı olarak atık sular, yani atık su arıtma tesisleri, yağmur suyu tesisleri, dere ıslahları var. Bunlar, Büyükşehir Belediyesi’nin bize verdiği görev çerçevesinde yapılıyor. Bu projeleri hızlı bir şekilde ele alıp çözmek istiyoruz” diye konuştu.

Bu projelerde çeşitli problemlerle karşılaştıklarını belirten Raif Mermutlu, şunları kaydetti:

"Örneğin dere ıslahlarında istimlak gibi ya da işgal gibi konular sorun olarak önümüze çıkıyor. Bu istimlakleri çözmemiz lazım. Yani istimlak yapılarından herhangi bir yere girmeniz söz konusu değil. Bunlar bazen hukuki neticeler doğuruyor. Bu tür yerlere ancak bunları çözdükten sonra giriyoruz. Yani yaptığımız işi kalıcı bir hale getirmek istiyoruz. Arkamızda herhangi bir sorun bırakmak istemiyoruz."

"Arıtmalarla, dere ıslahları ve yağmur sularıyla ilgili ne problem varsa biz oradayız"

İSKİ’nin yürüttüğü diğer projelere de değinen Mermutlu, şöyle konuştu:

“Küçükçekmece'de devam eden iki tane tünelimiz var. Bu tüneller tamamlandığı zaman Küçükçekmece ön arıtma tesisi devreden çıkarılacak, dolayısıyla buradaki atık sularda Ambarlı ve Ataköy ileri biyolojik arıtma tesislerine alınacak. Bu önemli bir katkı sağlayacak. Önümüzdeki beş altı ay içerisinde Tuzla'daki bir tesisimiz devreye alınacak. O da ileri biyolojik arıtma tesisi. Bu da Marmara'nın korunmasında önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca bu ay içerisinde açmayı planladığımız Ömerli’de bir içme suyu arıtma tesisi var. Bu tesisimiz devreye girdiği zaman İstanbul'a sunduğumuz içme suyu miktarı önemli ölçüde artmış olacak. Bunu da bu ay içerisinde açacağız. Bunun dışında devam eden Balta Limanı'nda bir ön arıtma tesisimiz vardı. O

na ilave olarak bir biyolojik kısım ekledik. Burada önemli olan, ortaya çıkan çamurun işlenmesi. Bu da önemli bir problem bizim için. Onu çözüyoruz.

Ayrıca en son revize ederek başladığımız Yenikapı'da yine ön arıtma tesisinin hemen yanında bir biyolojik kısım. Bunun da inşaatlarına hızlı bir şekilde başlayacağız. Yani İstanbul'un her tarafında özellikle altyapıyla ilgili, arıtmalarla ilgili dere ıslahları ve yağmur sularıyla ilgili ne problem varsa biz oradayız. Önceliklerimizi belirledik ve oralara müdahale etmek suretiyle İstanbul'un, İstanbulluların refahını arttırmak peşindeyiz.”