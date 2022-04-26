İSKİ'den Heybeliada açıklaması

İSKİ, Heybeliada'da derin deniz deşarj hattının patlamasıyla lağım suyunun denize karıştığına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. İSKİ'den yapılan açıklamada, "Meydana gelen hadisenin hemen ardından, dalgıçlarla hasar tespiti yapılmış ve hızla onarım çalışmalarına başlanmıştır." denildi.

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

"Heybeliada'da Fransız Koyu olarak bilinen bölgede, bir teknenin çapa atması sonucu bölgede bulunan derin deniz deşarjı hasar görmüştür. Bahse konu hat, 3 yıl önce basınca dayanıklı HDPE borular kullanılarak yenilenmiştir. Meydana gelen hadisenin hemen ardından, dalgıçlarla hasar tespiti yapılmış ve hızla onarım çalışmalarına başlanmıştır."