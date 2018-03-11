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Yaşam

İSKİ binaları yıkılacak, yerine kent parkı yapılacak

Parkın içerisinde yürüyüş parkurları, havuzlar ve sosyal tesis de yer alacak

11 Mart 2018 15:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Feriköy’de yaklaşık 20 bin metrekarelik alan üzerinde yeni bir kent parkı yapımına hazırlanıyor. Bir süre önce boşaltılan İSKİ Beyoğlu Şube Müdürlüğü ve Su Sayaçları Muayene İstasyonu’nun bulunduğu binalarda birkaç hafta içerisinde yıkım çalışmaları başlayacak.

İBB’den verilen bilgiye göre parkın içinde kalacak 10 bin metrekarelik alana çim ekilecek. Parkın içerisinde yürüyüş parkurları, havuzlar ve sosyal tesis de yer alacak. Bin metrekarelik alan da ve konser ve etkinlik alanı olarak kullanılacak. Parkta çocuklar için tamamı ahşap malzemeden üretilen çocuk oyun alanları da bulunacak.

Kent parkının yapımı için, alandaki ağaçlar korunacağı ve 380 ağaç daha dikileceği belirtildi. Dikilecekler arasında 159 adet çınar, 141 adet fıstık çamı, 49 adet aşılı ıhlamur, 15 adet kırmızı yapraklı süs eriği, 10 adet şeker akçaağacı, 6 adet kırmızı çınar yapraklı akçaağaç bulunuyor.

Parktaki çalılar arasında ise tamamı 3-5 yapraklı 733 adet altuni taflan, 507 adet yayılıcı mavi ardıç, 499 adet parlak yapraklı kartopu, 413 adet bodur alev çalısı, 227 adet meiland gülü yer alacak. 

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