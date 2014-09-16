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Yaşam

İSKİ aracı kanala uçtu; 2 ölü

Sancaktepe'de İSKİ aracı su kanalına düştü, 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

16 Eylül 2014 23:51

İstanbul Sancaktepe'deki İSKİ Tesisleri içerisinde, güvenlik görevlilerinin bulunduğu araç su kanalına uçtu. Kazada 2 güvenlik elemanı yaşamını yitirdi.

Ramazan Almaçayır'ın DHA'da yer alan haberine göre, kaza, Paşaköy-Sultanbeyli yolu üzerinde bulunan İSKİ Tesisleri'nde meydana geldi. Tesis içinde devriye görevi yapan güvenlik elemanlarının bulunduğu araç kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Ters dönen araçta bulunan güvenlik görevlileri Seyit Barkın ve Ahmet Düzen çevreden yetişenler tarafından sudan çıkarıldı. Arkadaşları, 2 güvenlik görevlisine uzun süre kalp masajı yaptı. Gelen sağlık ekibi de Seyit Barkın ve Ahmet Düzen'e kalp masajı yaptı. Ancak son nefeslerini verdikleri anlaşılan 2 güvenlik elemanı hayata döndürülemedi. Barkın ve Düzen'in cesetleri morga kaldırılırken, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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